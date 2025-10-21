Audi Concept C sve bliže proizvodnom modelu: Kombinacija jasnoće, tehnologije, inteligencije i emocija

Koncept nudi pregled budućeg proizvodnog modela – zadivljujućeg potpuno električnog sportskog automobila s iznimnom dinamikom vožnje koji u svoju srž stavlja dizajn, brzinu i emocije. Poput Concepta C, proizvodna verzija će besprijekorno spojiti uzbuđenje vožnje s otvorenim krovom s elegancijom tvrdog krova
Audi Concept C je imao svoju svjetsku premijeru u Milanu početkom rujna, a ubrzo nakon toga pojavio se na jedinstvenom štandu na sajmu IAA u Münchenu. Sada je njemačka premium marka pokazala slike i video konceptnog vozila u stvarnim uvjetima.
Potpuno električni roadster impresionirao je svojom nepogrešivom kombinacijom jasnoće, tehnologije, inteligencije i emocija – četiri nova Audijeva dizajnerska principa.
Audi Concept C predstavlja budućnost Audija. Svojim nepogrešivim dizajnerskim jezikom nudi pregled budućih modela i novo iskustvo interijera. To je prva manifestacija nove dizajnerske filozofije i utjelovljuje četiri principa: jasnoću, emocionalnu privlačnost, tehničku izvrsnost i inteligentni dizajn. A zahvaljujući odobrenju za cestovnu upotrebu, ove kvalitete mogu se doživjeti i za volanom.
Proizvodna verzija spaja uzbuđenje vožnje s otvorenim krovom s elegancijom tvrdog krova
Konceptno vozilo, legalno za cestovnu upotrebu, nudi pregled budućeg proizvodnog modela – zadivljujućeg potpuno električnog sportskog automobila s iznimnom dinamikom vožnje koji u svoju srž stavlja dizajn, brzinu i emocije. Poput Concepta C, proizvodna verzija će besprijekorno spojiti uzbuđenje vožnje s otvorenim krovom s elegancijom tvrdog krova.
Svojim proporcijama, površinama i detaljima, Concept C uspostavlja smion i nepogrešiv identitet koji će igrati odlučujuću ulogu u oblikovanju Audijeve budućnosti. Unutrašnjost vozila odiše kvalitetnom izradom sa svojim savršeno odabranim materijalima i bojama. Ovi materijali ne samo da oblikuju prostor – oni stvaraju iskustva: taktilna, vizualna i emocionalna. Međuigra dizajna, estetike i kontrolnih elemenata privlači sva osjetila.
Interijer
Unutrašnjost Audi Concept C postiže jedinstvenu simbiozu tehnologije i emocija. Suptilno integrirana tehnologija osigurava intuitivno korisničko iskustvo, a svaka fizička kontrola izrađena je kako bi pružila visoku mehaničku kvalitetu i profinjen zvuk – prepoznatljivi 'Audi klik'. S haptičkim kontrolnim elementima na upravljaču i središnjoj konzoli, dizajn također naglašava jasnoću i preciznost kada je u pitanju upravljanje.
Digitalni elementi su uvijek u blizini, ali nikada dominantni. Sklopivi 10,4-inčni zaslon ostaje skriven dok se ne aktivira, čuvajući mirnu i urednu unutrašnjost. Informacije se pojavljuju samo kada su potrebne – besprijekorno i u kontekstu.
Smjeli skokovi u inovacijama i vrhunskoj tehnologiji, u kombinaciji s beskompromisnim fokusom na dizajn, sastavni su dio Audijeve DNK. Mnogi legendarni modeli marke – uključujući sportske automobile poput TT-a, R8, RS 6 (C6, 2004.) i trkaćeg automobila Auto Union Type C – utjelovljuju ovu kombinaciju. Audi Concept C snažno nastavlja ovo nasljeđe i označava hrabar korak marke u novo doba jasnoće.