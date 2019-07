Svjetlosna godina: Nizozemci predstavili zavodljiv solarni automobil koji ima samo jednu manu

Predstavljena vezija električnog automobila koji se sam puni pomoću fotonaponskih ćelija

Prije oko dva mjeseca smo pisali o modelu Sion na solarni pogon, a prošlog tjedna su bivši studenti Tehničkog univerziteta u nizozemskom Eindhovenu predstavili svoj ekološki prihvatljiv prototip automobila koji bi trebao ući u serijsku proizvodnju 2021. godine. S dometom od čak 725 kilometara, potrošnjom od 8,3 kWh na 100 kilometara i funkcijom samopunjenja pomoću vanjskih fotonaponskih ploha, Lightyear One (u prijevodu Svjetlosna godina) nadilazi sve prethodne modele električnih automobila.

Lightyear One pritom uopće ne izgleda spartanski, jer je dug više od pet metara uglavnom zbog aerodinamičnog dizajna s dugim stražnjim krajem. Ovaj solarni automobil može primiti pet odraslih putnika i nudi ukupno 1700 litara prostora za odlaganje (s preklopljenim stražnjim sjedalima).

Četiri elektromotora, montirani po jedan na svakom kotaču, osiguravaju mali gubitak energije u pogonu, pa ovaj automobil ubrzava od 0 do 100 km/h za 10 sekundi. U kombinaciji s navedenom potrošnjom i solarnom opcijom, to upućuje na veličinu baterije od 45 do 60 kWh.