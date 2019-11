SUV C5 Aircross dobio je hibridnu verziju pogona: Plug-in za ekološku vožnju

Ovo je prvi korak u pohodu marke Citroën na tržište električnih vozila, čiji je cilj do 2025. uvesti električne izvedbe u svoju cjelokupnu gamu

Novi SUV C5 Aircross Hybrid predstavlja prvi korak u pohodu marke Citroën na tržište električnih vozila, čiji je cilj da do 2025. uvede električne izvedbe u svoju cjelokupnu gamu. Naime, 2020. će godina za Citroën biti godina širenja game koja će, osim motorima s unutarnjim izgaranjem visokih performansi, biti obogaćena i potpuno električnim vozilima i vozilima s punjivim (plug-in) hibridnim motorima. Počevši od novog vozila SUV C5 Aircross Hybrid, svi novi modeli koje će Marka staviti na tržište imat će i električne izvedbe, čime će se ispuniti cilj francuske marke da do 2023. 80 posto game ima električnu izvedbu, a do 2025. i cijela gama, u svakom segmentu i na svakom tržištu.