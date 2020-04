Vrhunski motorsport je pokretač tehničkog razvoja, ovim se načelom Porsche desetljećima vodio prihvaćajući ogromne izazove u mnogim natjecanjima širom svijeta

S vremenom je dizajn postajao sve važniji kako se napredak u ovom području nastavio. Raspored svih funkcija postao je glavni prioritet kako bi ih vozači mogli što intuitivnije koristiti. 'To je poput gledanja televizije kod kuće', kaže Pascal Zurlinden. 'Daljinski upravljači za televiziju stalno se nadograđuju novim tipkama, pomoću aplikacija, Amazon Prime itd. Unatoč tome, njihovo upravljanje brzo postaje sve prirodnije. Ako dobijem drugačiji model od iste marke odmah ga znam koristiti. To je ono što radimo i u Porscheu. Budući da raspored uvijek slijedi isti obrazac, vozači nemaju problema prijeći s jednog modela na drugi.'

'Koliko je važno imati pravilan raspored i optimalnu korisničku upotrebljivost za korisnika u trkaćim uvjetima iskusio sam na teži način', prisjeća se jedne situacije 2012. godine tvornički vozač Romain Dumas . 'Vozio sam Porsche 911 GT3 R na Pikes Peak -u i bio sam na putu prema pobijedi kad je prvo počela kiša, pa snijeg na većim visinama. Tu sam sve izgubio. Zašto? Na volanu je bio instaliran kontrolni gumb brisača vjetrobrana. Morali ste ga pritisnuti na sekundu da biste aktivirali povremenu funkciju brisanja i na tri sekunde da bi radio neprekidno. Bilo je previše komplicirano. Na Pikes Peaku jedan zavoj slijedi drugi. Do trenutka kada sam podesio da brisač ispravno radi, izgubio sam previše vremena', kaže Francuz, koji je u američkoj saveznoj državi Kolorado postigao četiri ukupne pobjede na 'utrci do oblaka'. Takvo iskustvo rezultiralo je odlučujućim razmišljanjem u razvoju.

'To ide tako brzo jer imamo priliku pružiti svoj doprinos tijekom razvoja. Kao Porscheovi tvornički vozači, uglavnom smo uključeni u utrke izdržljivosti. Ne samo da volan mora biti intuitivan za rad, već to mora biti toliko tečno sa što manje fizičkog napora. To je uvijek cilj prilikom rada na novom rasporedu funkcija na volanu.' Utrke korisnika Porscheovih modela također zahtijevaju mnogo razmišljanja i truda, primjerice s Porscheom 911 GT3 R. Volan mora biti jednostavan za upotrebu i tvorničkim vozačima i hobi natjecateljima, a ključno je pronaći prihvatljive kompromise tijekom razvoja.

Proteklih desetljeća volani su znatno promijenjeni u pogledu funkcija i funkcionalnosti. Oblik i korišteni materijali također su više puta izmijenjeni. Od kružnog volana napravljenog od pravog drveta do čeličnog obruča na kraju se razvio u regulator - čiji oblik nalikuje vodoravnoj brojci osam, usporediv je s upravljačem modernih zrakoplova. Kad usporedite stari i novi volan, teško je povjerovati da su novi modeli još lakši od starih - usprkos svim upravljačkim kontrolama, zaslonima i elektronici. To je zahvaljujući korištenju aluminija i ugljičnih vlakana', kaže Pascal Zurlinden. Elementi volana u modernim trkaćim cokpitima mogu se lako maknuti kako bi se vozačima omogućilo brži i sigurniji ulazak i izlazak. Veza između volana i elektronike automobila odvija se preko takozvanog CAN sučelja. 'Podaci se razmjenjuju u oba smjera preko jedne linije. Sada je to fascinantno', tvrdi Zurlinden.