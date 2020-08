'Q by Aston Martin'; dva posebna izdanja za ljubitelje tajnog agenta 007

Vantage 007 Edition odaje počast modelu Aston Martin V8 iz Bondovog filma 'The Living Daylights', a DBS Superleggera 007 Edition predstavlja raskošnu specifikaciju iz 25. filma 'No Time To Die'

No Time To Die bit će objavljen širom svijeta u studenom 2020. godine, a predstavit će se s čak četiri ikonična sportska automobila Aston Martin: ikonski DB5; klasični Aston Martin V8; najnoviji super GT marke DBS Superleggera; i izvanredni Aston Martin Valhalla, predstojeći hiperautomobil britanske tvrtke.

Aston Martin slavi skoru premijeru 25. filma o Jamesu Bondu, s dva ekskluzivna 007 posebna izdanja inspirirana automobilima predstavljenim u filmu 'No Time to Die' . Ova nova suradnja Aston Martina i EON Productions, tvrtke koja producira filmove o Jamesu Bondu s Metro Goldwyn Mayer Studios, donosi uzbudljiva nova izdanja 007 Aston Martin Vantage i DBS Superleggera .

Dva specijalna izdanja u čast filma 'No Time To Die', a svako se od danas u ograničenom broju nudi kupcima širom svijeta, su izradili i osmislili stručnjaci iz Aston Martinove divizije: Q by Aston Martin. U težnji da ponudi vrhunsku uslugu prilagođenih personalizacijskim uslugama, Q by Aston Martin nudi oba pažljivo odabrana posebna izdanja poput ovih, kao i priliku da se pojedini vlasnici upuste u stvaranje posve individualiziranih sportskih automobila preko odjela Q-a by Aston Martin - Commission service.

Prvi od dva modela je Vantage 007 Edition, inspiriran originalnim Aston Martinom V8 koji je 1987. debitirao u The Living Daylights 1987. godine, a ujedno nastupa i u filmu No Time to Die. U filmu se vidi kako James Bond otkriva automobil iz svoje osobne zbirke u Londonu.