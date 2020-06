Procurile slike novog Volkswagena ID.4; budući električni crossover nije dugo mogao ostati tajna

ID.4 je trebao imati svoju svjetsku premijeru na ovogodišnjem sajmu automobila u New Yorku u travnju, no nakon što je isti odgođen zbog pandemije koronavirusa, njegova se premijera očekuje u narednih nekoliko mjeseci

ID.4 je trebao imati svoju svjetsku premijeru na ovogodišnjem sajmu automobila u New Yorku u travnju, no nakon što je isti odgođen zbog pandemije koronavirusa, očekuje se da ga VW pokaže javnosti u narednih nekoliko mjeseci. No da niti jedan novi model, pogotovo onaj od kojeg svjetska javnost mnogo očekuje, ne može ostati dugo skriven od očiju znatiželjne javnosti potvrđuju i slike koje su se pojavile na internetu.

Slike ID.4 koje prikazuju proizvodnu verziju Volkswagenova potpuno električnog crossovera, koji će se u početku nuditi s pogonom na stražnje kotače i dometom do 500 kilometara, sadržane su u VW podnescima kineskom Ministarstvu industrije i informacijske tehnologije (Ministry of Industry and Information Technology - MIIT). Slike su dio dokumenata koje sve tvrtke moraju dostaviti kako bi stekle odobrenje za modele u Kini.