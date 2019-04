Prepoznatljiv futurizam: Audi ovako zamišlja gradski automobil budućnosti

Audi smatra da su snažna ubrzanja i velike krajnje brzine zastarjele, a umjetna inteligencija preuzima nadzor nad vožnjom

Na salonu u Šangaju Audi je predstavio svoju viziju budućnosti u obliku električnog modela AI: ME , uz kompaktne dimenzije, prostrani, futuristički interijer i mogućnost samostalnog upravljanja na razini 4. To omogućava putnicima da rade ono što žele sa svojim vremenom dok se nalaze u kabini i putuju. Audi je u AI: ME ponudio širok raspon visokotehnoloških funkcija za komunikaciju, zabavu ili opuštanje.

Radi se o konceptnom automobilu, uobličenom u vidu izložbenog primjerka dužine 4,30 metra i širine od 1,90 m, uz međuosovinski razmak od 2,77 m i visinu 1,52 m. Sve to ukazuje na prilične unutarnje dimenzije koje će se vjerojatno naći najmanje u sljedećoj višoj klasi. To je omogućeno arhitekturom električnog pogona, koja omogućuje kratki prednji i stražnji prevjes i unutrašnjost velikog volumena bez središnjeg tunela nasred kabine. Pogonska jedinica je smještena na stražnjoj osovini i osigurava 125 kW (170 KS).

Audi AI: ME je dizajniran kao vozilo s 2 plus-x-sjedala. Njegov raspored se oslanja na različite konfiguracije položaja sjedala i prostora za odlaganje. Dok će se na većini putovanja koristiti samo pojedinačna sjedala na prednjoj strani, automobil nudi prostor za do četiri osobe sprijeda i na stražnjoj klupi ako je potrebno.

Model AI: ME je dizajniran za uporabu u gradu i za vožnju na razini koja je poznata kao razina 4 . Ovo je druga najviša razina na standardiziranoj međunarodnoj razini za povećanje automatizacije. Iako sustavi s razinom 4 ne zahtijevaju nikakvu pomoć od strane vozača, njihova je funkcija ograničena na određeno područje - kao što su autoceste ili posebno opremljeno područje s odgovarajućom infrastrukturom u gradovima. Na tim mjestima, vozač može u potpunosti prenijeti zadatak vožnje na sustav. Vozač mora nastaviti s zadatkom samo kada automobil napusti područje definirano za potpuno automatiziranu vožnju. Za razliku od Audija AIcon, vozila s razinom vožnje 5 koja je uvijek potpuno autonomna, Audi AI: ME je dodatno opremljen tradicionalnim upravljačkim elementima i elementima za upravljanje poput pedala.

Što se vanjskog izgleda tiče, AI: ME izgleda futuristički i unatoč tome što izgleda u nekim dijelovima prepoznatljivo, arhitektura karoserije je nova u Audijevoj paleti modela. Međutim, ako pogledate bliže, odnos prema Audi AIcon konceptnom automobilu koji je predstavljen 2017. postaje očigledan. Unatoč sasvim različitim proporcijama, postoje jasne sličnosti u preciznoj grafici kontura i dugog luka krovne linije. Ali glavna veza između dva različita autonomna vozila je značajan kut u bočnim prozorima.

Eksterijer se jako razlikuje od modela glavnih konkurenata. Audi AI: ME je ciljani alternativni dizajn. Velika bočna vrata koja se otvaraju u suprotnim smjerovima i vežu se na karoseriju sprijeda i straga i olakšavaju ulazak u vozilo. Pa ipak, Audi AI: ME ne izgleda poput velikog kockastog kombija, već odiše dinamizmom čak i pri mirovanju. Veliki 23-inčni kotači naglašavaju ovaj izgled.

Audi je ciljano pristupio prilagodbi specifikacija AI: ME u opsegu uporabe gradskog automobila. To znači da su ekstremne vrijednosti ubrzanja i gornje brzine autoceste jednako zastarjeli kao i visoke brzine skretanja i rasponi koji su prikladni za vožnju na velike udaljenosti. Automobil poput AI: ME će se voziti pretežno u rasponu brzina između 20 i 70 km/h. Stoga su inženjeri koristili relativno jednostavnu, ali laganu, osnovnu konfiguraciju. Baterijska jedinica s kapacitetom od 65 kWh dovoljna je za ispunjavanje tih zahtjeva. Zahvaljujući korištenju energije kočenja i relativno maloj težini, Audi AI: ME pokazuje izuzetno nisku potrošnju energije čak i u gradskom prometu.

Osovine i druge komponente ovjesa nalaze se u portfelju kompaktnih sestrinskih modela postojeće Audijeve palete. Karoserija je izrađena od kombinacije laganih i različitih materijala, poput visokotehnološkog čelika, aluminija i plastičnih komponenti.

O predviđenom ulasku modela AI: ME u serijsku proizvodnju zasad nema nekih pobližih detalja.