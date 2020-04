Predsjednik Bugattija trenutno uglavnom upravlja tvrtkom iz svog doma u Strasbourgu u Francuskoj, a najmanje dva puta tjedno putuje u sjedište tvrtke u Molsheimu

7:00 sati

Ustajanje

Lagani doručak

Pregled dnevnih vijesti; čitanje domaćeg i međunarodnog tiska.

'Koristim niz različitih medija kako bih doznao što se trenutno događa u svijetu, u politici i poslu. Na kraju krajeva, potreban mi je dobar pregled kako bih mogao pravilno ocijeniti tržišta i opću situaciju te ih upotrijebiti za vođenje svojih postupaka.'

8:30 sati

Provjera e-mailova

Početak prvog sastanka na Skypeu s proširenim Izvršnim odborom.

'Trenutno svakog jutra razgovaramo s višim menadžerskim timom Bugattija, tako da su svi u toku s trenutnim stanjem u kompaniji i provjera zdravstvenog stanja ljudi, uključujući i zdravlje naših poslovnih partnera. To uključuje raspravu o najnovijim svjetskim kretanjima i kako bi mi kao tvrtka trebali reagirati. Ako mislimo da trebamo nešto poduzeti, razgovaramo o mogućim rješenjima u ovoj većoj grupi. To je zajednički napor i odvija se u aktivnom diskursu između svih uključenih.'

10:00 sati

Daljnji konferencijski pozivi s različitim odjelima kao što su razvoj, prodaja, dizajn i marketing.

'Iako niti jedan od naših hipersportskih automobila trenutno ne može otići iz našeg Molsheima, nastavljamo aktivno raditi tamo gdje je to moguće. Osim proizvodnje, to se prije svega odnosi na razvoj i dizajn. Zaposlenici me informiraju o trenutnom stanju, uspjehu u razvoju ili problemima. To uključuje i trenutni status naših globalnih poslovnih partnera. Kako se nose sa situacijom i kako nastavljaju pružati podršku našim kupcima? Raspravljamo zajedno o sljedećim koracima kako rad ne bi bio ometen nedostatkom odluka. Naš je moto uvijek isti: jedini način na koji možemo nastaviti graditi najbolje automobile na svijetu jest međusoban razgovor. Izazovi s kojima se suočavaju odjeli za prodaju i marketing posebno su teški i to smo u mogućnosti riješiti samo zajedno.'