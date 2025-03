Opel Olympia slavi 90. rođendan: Pionir moderne proizvodnje automobila

Jedan poseban Opelov model uvelike je zaslužan za činjenicu da se velikih raznolikost Opelovih modernih i pristupačnih modela vozila i varijanti danas uzima zdravo za gotovo: to je Opel 'Type Olympia' iz 1935. Prije 90 godina, postavio je temelje za modernu proizvodnju automobila koja štedi vrijeme i troškove. Opel Olympia bio je prvi njemački masovno proizvedeni automobil s cijelom samonosećom karoserijom od čelika. Time je omogućeno uvođenje tzv. ‘braka’ u proizvodnju – koncepta koji će ispisati tehnološku povijest i nastaviti oblikovati budućnost automobilske serijske proizvodnje sve do danas.

Godina 1935. započela je velikim praskom za svijet automobila: Opel je predstavio 'Type Olympia' a motorom od 1,3 litre na sajmu automobila u Berlinu. Inovativni model krenuo je u serijsku proizvodnju u travnju. Počeo je kao kabriolet limuzina, a ubrzo potom se proizvodio i sa zatvorenim limenim krovom. Izvanredna stvar u vezi s Olympijom nije samo to što je kasnije postala prvi automobil koji je zračnim brodom preletio Atlantski ocean do Južne Amerike.

To je također bilo prvo masovno proizvedeno vozilo u Njemačkoj sa samonosećom karoserijom od potpunog čelika, za koju je Opel dobio patent. Slikovito rečeno, tijelo i šasija bili su spojeni u samonosive strukture poput elemenata aviona. Ovaj tehnički koncept označio je prekid s konvencionalnim tehnikama konstrukcije u tadašnjoj proizvodnji automobila. Prednosti ovog principa gradnje, koji je tada bio revolucionaran, a danas se podrazumijeva, su višestruke.

Sve je to Olympiju učinilo ne samo najekonomičnijom proizvodnom limuzinom u svojoj klasi performansi u to vrijeme, već i najbržom. Početni 1,3-litreni motor od 24 KS (18 kW) ubrzao je vozilo do najveće brzine od 95 km/h. U isto vrijeme, Olympia je u prosjeku zahtijevala 9,5 litara benzina na 100 km.