Nizozemska uvodi ograničenje brzine na autocestama od 100 km/h; Slijede visoke kazne za prekoračenje

U Nizozemskoj se uvodi ograničenje najveće brzine na autocestama od 100 km/h. Iako to ograničenje stupa na snagu tek od danas, 16. ožujka, već nekoliko prethodnih dana je uzduž mreže autocesta u Nizozemskoj primjećeno oko 4000 znakova ograničenja s oznakom 100. Prva pomisao svakog od nas je da je to na neki način povezano s trenutnom epidemijom virusa Covid-19, ali to je ipak povezano sa smanjenjem emisije dušikovog oksida (NOx), koju emitiraju jureći automobili na autocestama.