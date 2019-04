Natočili ste krivo gorivo? Slijedite ove korake i vaš automobil će vam biti zahvalan

Pogledajte u kojim slučajevima obično treba ispumpati kompletnu količinu goriva iz vašeg spremnika, a u kojim slučajevima možete nadopuniti spremnik i uz pažljivu vožnju možete nastaviti s vožnjom

Pogrešno gorivo u spremniku vašeg vozila može dovesti do neželjenih posljedica, a one su uglavnom prilično skupe. Evo što trebate napraviti, ako dođete u takvu nezgodnu situaciju.

Utočili ste benzin E10 umjesto benzina E5?

Njegova posebnost je sadržana u njegovom imenu; E10 - ono sadrži deset posto bio-goriva, a E5 do pet posto. Ipak, neki automobili bi mogli imati problema da sagore gorivo oznake E10. Čak i jedno pogrešno punjenje spremnika s E10 može dovesti do ozbiljnih, trajnih oštećenja. U slučaju pogrešnog točenja s E10 uvijek slijedite upute proizvođača vozila. No prema stručnjacima iz ADAC-a međutim, ako niste natočili veliku količinu ovog goriva može biti dovoljno napuniti spremnik s gorivom niske razine etanola (Super Plus) bez odgađanja kako bi se postigla nekritična etanolska mješavina goriva. S druge strane, ako natočili E10 gorivo do vrha spremnika, potrebno je ispumpavanje goriva - ovisno o specifikacijama proizvođača vozila.

Utočili ste benzin umjesto dizelskog goriva?

Ako niste pokrenuli motor ili paljenje, dovoljno je ispumpati smjesu benzina i dizela iz spremnika. Međutim, ako je motor već radio, možda će biti potrebna zamjena cijelog sustava ubrizgavanja, uključujući visokotlačnu pumpu, brizgaljke, vodove goriva i spremnik. To može koštati više tisuća kuna.

Popravak je obvezan ako su u sustavu goriva već formirane strugotine. Jer čak i ako motor još uvijek radi, dijelovi sustava za ubrizgavanje pod visokim tlakom već su pretrpjeli štetu, jer benzin odmah ispere prijeko potreban dizelski film za podmazivanje. To se završava s potpunim oštećenjem crpke. Postoji široko rasprostranjena zabluda da malo benzina u dizelskom gorivu ne škodi, osobito zimi. Danas to više nije točno.

Međutim, ako se radi o starijem dizelskom vozilu (vortex ili predkomorni dizel, a ne izravno ubrizgavanje), onda nekoliko litara benzina obično nije štetno zajedno s preostalom količinom dizela.

Utočili ste dizel umjesto benzina?

Čak i uz male količine, nemojte ostavljati motor uključen. Ako primijetite pogrešno gorivo samo tijekom vožnje, odmah ga zaustavite i isključite motor. Ako nema nikakvih uputa u priručniku vašeg vozila, obratite se ovlaštenoj radionici proizvođača vašeg vozila. Ovisno o motoru i količini pogrešnog goriva, možete ili nastaviti voziti pažljivo (i uvijek napuniti gorivo odgovarajućim gorivom) ili morate isprazniti cijeli spremnik goriva. Oštećenja sustava ubrizgavanja i naknadna šteta na ispušnom sustavu ne mogu se isključiti.