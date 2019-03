Na pomolu senzacionalno spajanje: Renault s Nissanom i Fiat-Chryslerom?

Nakon što je talijansko-američki proizvođač automobila FCA objavio kako traži novog partnera mogao bi se dogoditi jedan od najuzbudljivijih scenarija u povijesti autoindustrije

Iako je nedavno najavljeno kako Fiat-Chrysler traži novog partnera na globalnoj razini te da bi to mogla biti PSA grupa , čini se da od tog spajanja ipak neće biti ništa. Naime, još je jedan od vodećih svjetskih proizvođača, Renault, čini se, ozbiljno zainteresiran za talijansko-američkog proizvođača automobila, piše Financial Times .

Kada govorimo o savezu (alijansi) Renault-Nissan-Mitsubishi, treba znati da se radi o francusko-japanskom strateškom partnerstvu između proizvođača automobila Renaulta (sa sjedištem u Parizu, Francuska), Nissana (sa sjedištem u Yokohami, Japan) i Mitsubishi Motorsa (sa sjedištem u Tokiju, Japan). Renault i Nissan postali su strateški partneri 1999. i imaju gotovo 450.000 zaposlenika te kontroliraju deset glavnih brendova: Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti, Renault Samsung Motors, Dacia, Alpine, Datsun, Vaci i Lada. Ova automobilska grupa prodala je 10,6 milijuna vozila u 2017. Usvojila je sadašnje ime u rujnu 2017. godine, godinu nakon što je Nissan stekao kontrolni udjel u Mitsubishiju, a Mitsubishi je postao ravnopravan partner u alijansi.

Od siječnja 2018. to je vodeći svjetski proizvođač električnih vozila, s globalnom prodajom od 2010. od preko 500.000 električnih vozila, uključujući ona koje je proizveo Mitsubishi, sada dio saveza. Iz njihova ogranka za električna vozila najprodavaniji automobil potpuno je električni Nissan Leaf. On je također najprodavaniji električni automobil u povijesti, s više od 400.000 prodanih primjeraka diljem svijeta do ožujka 2019.