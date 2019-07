Može li Prius biti još zeleniji?: Može ako mu dodate solarne panele!

Prednja hauba, krov i stražnje staklo prekriveni su crnim solarnim ćelijama debljine samo 0,03 mm i mogu se oblikovati prema Priusovim linijama karoserije

O automobilima na solarni pogon pisali smo kada smo donosili rezencije o Sionu i Lightyear Oneu , no ovih dana je Toyota objavila da će najprodavaniji zeleni automobili na svijetu – Toyota Prius - učiniti još zelenijim. Naime, odlučili su Priusu dodati solarne panele, kako bi i oni generirali električnu energiju.

Testiranja na javnim prometnicama ovako dodatno pogonjenog Priusa počinju ovoga mjeseca i trajat će sve do iduće veljače u suradnji s proizvođačem solarnih ćelija, tvrtkom Sharp pod inicijativom koju podupire japanska vlada pod nazivom Organizacija za razvoj nove energije i industrijske tehnologije (New Energy and Industrial Technology Development Organization).

Tako postavljen sustav generira dovoljno snage da Prius PHV ima domet na solarni pogon od oko 56 km. Novi testni automobil dramatično povećava performanse, jer za razliku od sadašnjeg sustava, koji se napaja električnom energijom samo dok je automobil parkiran, nova verzija se također napaja i dok se vozi.