Lexus predstavio novi ES: Profinjena limuzina nova je definicija luksuza i stila

Mi smo u Bruxellesu iskoristili jedinstvenu priliku i osobno razgovarali s Pascalom Ruchom, potpredsjednikom Lexus Europe i Value Chain-a, o tome što japanskom premium proizvođaču predstavlja novi ES. Saznali smo i da će u Europu tako doći po dva samopunjiva hibrida (ES 300 h i 350h (ovaj drugi za istočno tržište)) i dva potpuno električna modela (ES 350e i 500e).

To uključuje stvaranje više rješenja za postizanje ugljične neutralnosti, nudeći ljudima različite tehnološke opcije za smanjenje vlastitog ugljičnog otiska. U slučaju potpuno novog ES-a, to se ogleda u proširenoj ponudi modela koja uključuje kako potpuno hibridne tako i baterijske električne pogone, s različitim razinama snage te izborom između pogona na prednje i sve kotače. Program elektrifikacije po prvi put donosi baterijsku električnu tehnologiju u Lexusovu premium limuzinu. Dolaskom novog ES-a jasno je da aktualni veći LS traži novo definiranje u gami njihovih modela. Složili smo se da je novom ES-u u električnoj verziji prirodni konkurent novi Audi A6 e-tron Sportback. Potencijalno bi to mogao biti i potpuno novi električni N°8 DS Autombilesa.