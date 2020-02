Kia je objavila prve fotografije novog Sorenta; Srednje veliki SUV sada je moderniji u baš svakom detalju

Novi Sorento četrvrte generacije imati će oštrije linije i neprekinute površine, što ga čini primjetno oblikovanijim od prethodnika, koji je bio više zaobljenih linija

KIA, južnokorejski proizvođač automobila je objavila prve službene fotografije modela Sorento, potpuno nove četvrte generacije svog globalnog SUV-a srednje veličine. Kako smo nedavno pisali, ovo će biti prvo vozilo bazirano na Kijinoj novoj generaciji SUV platformi srednje veličine, a svjetska premijera će biti na autosalonu u Ženevi 3. ožujka.

Inače, sam model Kia Sorento (oznake BL) je u proizvodnju ušao još 2002. godine, no tada je to bio još kompaktni SUV duljine 4570 mm (do 2006. godine), a nakon tog perioda do 2009. godine je njegova duljina narasla na 4590 mm (+20 mm). Međuosovinski razmak je cijelo vrijeme bio identičan i to 2710 mm. Druga generacija (oznake XM) je na tržište izašla 2010. i proizvodila se sve do 2015. godine. Njegove dimenzije su bile nešto veće; duljina je bila od 4660 do 4684 mm, no međuosovinski razmak u odnosu na prvu generaciju je smanjen; 2700 mm.