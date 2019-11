Kada doista želite uživati u vožnji s otvorenim krovom odabrat ćete Morgan Plus Six

Britanska tradicionalna automobilska industrija bila bi nezamisliva bez marke Morgan, a sada je lansirao revolucionarni potpuno novi model nazvan Plus Six, koji zamjenjuje model Aero8

Morgan je još u Ženevi prikazao kako bi mogao izgledati njihov najnoviji uradak – Plus Six, no nemojte se dati zavarati njegovim tradicionalnim stajlingom. Ovo je potpuno novi automobil osmišljen i konstruiran iz 'nule', izgrađen na naprednoj aluminijskoj platformi koja se zove Morgan CX Generation. Daleko je jači i sigurniji od ranijih modela, a ujedno je i vrlo lagan, sa težinom jedva većom od jedne tone. Morgan nije samo mamio potencijalne kupce najavama o njegovoj proizvodnji, jer Plus Six se već može naručiti po cijeni od 90.000 eura (77.995 funti). Morgan Motor Company je 1910. osnovao Henry Frederick Stanley Morgan, a od 2019. godine većinski paket dionica drži talijanska investicijska tvrtka Investindustrial.

'Neizmjerno nam je zadovoljstvo što ćemo napokon svijetu otkriti dugoočekivani Morgan Plus Six', rekao je dr.Steve Morris, upravni direktor Morgana. Program je nastajao više od četiri godine, a u tom vremenu su stvorili platformu koja će 'podržati naše modele s najvišim učinkom tijekom sljedećeg desetljeća'. 'Slušali smo našu globalnu korisničku bazu i ne samo da smo predstavili sva istaknuta tehnička unapređenja, već smo to i učinili, ostajući vjerni svojim korijenima i zalažući se za izradu i kultni dizajn koji je sinonim za Morgan.'

Možda vam Plus Six izgleda poznato, učinjeno je to namjerno, jer ako pažljivo pogledjte i promjene u klasičnoj Morganovoj silueti postaju jasne. Plus Six modernizira ikonični oblik iz 1930-ih s većom pažnjom na detalje i pažljivo izrađenim značajkama, i po prvi puta - ugrađenim zvučnicima. Ostala, po prvi puta ugrađena tehnologija, uključuje daljinsko centralno zaključavanje, automatska svjetla i 'svjetla dobrodošlice u vratima' koja osvjetljavaju podlogu ispod s obje strane automobila dok se približavate vozilu. Unutrašnjost odlikuje suptilna tehnologija, uz prilično nove instrumente koji su rađeni po onima u zrakoplovima iz 1950-ih. Središnja konzola sada se proteže uzduž automobila, a sjedala su daleko udobnija i sada zapravo imaju cijeli raspon podešavanja. Većina vlasnika voziti će Plus Six sa spuštenim krovom, no kad padne kiša, uključen je lagani složeni čvrsti gornji dio. Modeliran je tako da podjseća na road-racer stil automobila iz 1960-ih.

Morgani su oduvijek bili ručno izrađivani kolekcionarski automobili, ali Plus Six donosi novu razinu personalizacije koju zovu 'izrada automobila iz 21. stoljeća'. Niti jedan Morgan dosad nije ponudio ovakvu razinu prilagodbi. I da, iako je danas većim dijelom izrađen od aluminija, drvo se i dalje koristi u njegovoj proizvodnji. Ručno izrađeni drveni okvir izrađen je od engleskog pepeo-drveta (lat. Fraxinus, iz porodice maslina) i krutiji je nego ikad prije da podrži dizajn široke karoserije. Ispod duge, niske prednje haube nalazi se 3,0-litreni BMW-ov šeterocilindrični redni benzinski twin-turbo motor (BMW 2019 B58 TwinPower Turbo ), koji se može vidjeti i u novoj Toyoti Supri i BMW-u Z4. Prvi turbo motor u Morganu proizvodi 340 konjskih snaga, što je dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 km/h za 4,2 sekunde i maksimalnu brzinu od 267 km/h. Vozači BMW-a bi također mogli prepoznati i njegov mjenjač, jer to je poznati ZF-ov automatski mjenjač s osam brzina, kojim se također može upravljati s polugicama na kolu volana. On također ima i modove: Sport, Plus i Manual shift.

Plus Six nije samo brz, već je ekološki prihvatljiv. Kombinirana potrošnja goriva od 8,2 litre/100 km gotovo je nečuvena za sportski automobil koji ima takvo ubrzanje. Emisija CO2 od 170 g / km također je ekološki prihvatljiva - i naravno, novi Morgan je homologiran s novim Euro 6 standardima o emisiji. Upravljanje Plus Six-om će nadići sve ono dosad, zahvaljujući MacPhersonovom ovjesu sprijeda i multi-linku s četiri poluge straga. Prednja anti-roll poluga, ukrućene šipke ovjesa i prilagođene prigušnice, spiralne opruge i škare. Naplatci od legure su 19-inčni i standardni.

Temeljni tim od 30 inženjera razvio je novi Plus Six, od samo deset u 2014., što pokazuje pažnju o zakonodavnim i regulatornim zahtjevima, kao i tehnološkom iskoraku. I bili su poprilično zaposleni, jer od 4000 dijelova koji su izrađeni za Plus Six, više od 99 posto njih su potpuno novi.

Zanimljivo, Plus Six je prva ikada 'metrički Morgan', jer dosad su njihova vozila koristila mješavinu metričkih i carskih mjera, odražavajući koliko daleko unazad sežu njihova inženjerska iskustva. Također je i nevjerojatno sto posto krutiji od modela Aero8, automobila kojeg zamjenjuje.