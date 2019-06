Je li ovo najbolja limuzina na svijetu? Evo što znamo o 'Letećoj mamuzi'

Drugo izdanje modela Bentley Flying Spur sprema se izaći na tržište do kraja 2019. s obnovljenim dizajnom, osjetno lakši i s brojnim sustavima pomoći

U unutrašnjosti Bentley Flying Spura stvari su mnogo diskretnije; u mješavini tradicije i tehnologije, koje se mogu naći samo u Bentleyu. S jedne strane tu su digitalni instrumenti, on-line infotainment, head-up zaslon, infracrvene kamere i namjenski umreženi tablet za one na stražnjoj klupi. S druge strane, postoji mnogo laka i kože, možda najrazvijenijih ukrasnih šavova, oblikovanih metalnih okvira s preko 2000 pojedinačno izračunatih dijamantnih uzoraka i po prvi put čak i konzolama s 3D drvetom ili prirodnim kamenom. Nijedna komponenta ne ilustrira ovu interakciju bolje od 'rotirajućeg zaslona', koji ponekad pokazuje briljantan zaslon osjetljiv na dodir, ponekad analogne satove, a ponekad i šik drvene obloge. Tamo gdje Bentley Flying Spur u prvom redu još uvijek snažno podsjeća na Continental GT, putnici mogu ležati na stražnjem sjedalu. Ovdje, britanska luksuzna limuzina nudi obilje slobode na 3,2 metra međuosovinskog razmaka. Međutim, barem do sada postoji samo jedna konvencionalna klupa i nema ležaljki kao u dugim verzijama konkurentskih proizvođača.

Što se motora tiče, u Bentley Flying Spuru ponovno je pod dugom haubom 6,0-litreni W12 TSI twin-turbo motor, iz modela Bentayga Speed, ​​na 635 KS (467 kW) i 900 Nm najvećeg okretnog momenta, u kombinaciji s 8-brzinskim ZF-ovim a mjenjačem s dvostrukom spojkom iz Continental GT-. Sam mjenjač mu omogućuje brže i glatkije mijenjanje stupnjeva prijenosa. Ova limuzina teška 2,5 tone ubrzava od 0 do 100 km/h u 3,8 sekundi, a maksimalna brzina mu je 'okruglih' 333 km/h. Tako ćete u retrovizoru sasvim sigurno iza sebe moći vidjeti ne samo direktnu konkurenciju u segmentu limuzina, već i mnoge čistokrvne sportske automobile. Za razliku od svog prethodnika, novi Bentley Flying Spur također bi trebao biti brz i nadasve praktičan. Za to dobiva dodatak posebno osjetljivom zračnom ovjesu s tri komore za opcionalnu ekstremno usku ili naglašenu povremenu vezu, a 48-voltni podešivači podešavaju ovjes prvi put u povijesti Bentleya koji skreće sa sva četiri kotača (Electronic All-Wheel Steering). Usput, dimenzije kotača su 22 cola!

Činjenica da je prethodnik bio na tržištu dugih 14 godina, ali ne samo zbog prilično malog broja proizvedenih komada i u zadnje vrijeme lošeg financijskog položaja britanske podružnice VW-a. To je također zbog pažnje posvećene detaljima koje ponekad zaborave na vrijeme u Creweu. Najbolji primjer za to je amblematična figura 'Flying B' koja je osvijetljena iznutra i električno se uvlači iznad masivnog hladnjaka. 'Samo to smo crtali i razvijali dvije godine', priznaje direktor dizajna Stefan Sielaff. On nema tu grižnju savjesti u vezi s tim, a kamoli kad proda ovu haubu kao Bentleyjev rođendanski poklon za Bentleya: 'Uostalom, ne slavite stoti rodjendan svaki dan.'