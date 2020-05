EV platforma tvrtke REE može sadržavati potpuno ravnu podnicu, dok su motor, ovjes, upravljački sustav i kočenje, svi 'brake-by-wire' žičani sustavi, upravljani pojedinačnim modulima kotača

Ova EV platforma tvrtke REE može sadržavati potpuno ravnu podnicu, dok su motor, ovjes, upravljački sustav i kočenje, svi 'brake-by-wire' žičani sustavi, upravljani pojedinačnim modulima kotača. Po jedna elektronska kontrolna jedinica (ECU) nalazi se na svakom uglu te još jedna unutar same platforme. Sustav je primjenjiv za sve, od malih dostavnih vozila do velikih gospodarskih vozila.

U razgovoru za britanski Autocar, suosnivač REE-a Daniel Barel iz Tel Aviva je rekao: 'Platforma motora s unutarnjim izgaranjem V6 [ICE] i Volkswagenova MEB [električna arhitektura] su manje-više iste. To je još uvijek konfiguracija trodjelne 'three-box' šasije. Skinuli su motor s unutarnjim izgaranjem i zamijenili ga elektromotorom, a središte je skejtboard šasija, ali daleko je to od skejtborda. Teslina je ista i Jaguar Land Roverova isto - i to nam nije imalo smisla.'