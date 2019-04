Izdržljiv i praktičan SUV: Baby G-klasa opravdala je visoka očekivanja

Njegova robusnost i pogon na sva četiri kotača nude puno više od obične vožnje asfaltiranim cestama

Osim novog imena jednog Mercedesova modela, GLB koncept pokazuje smjer u kojem se mogu razvijati pojedini modeli na zajedničkim platformama. GLB je napravljen na kompaktnoj platformi MFA2, koja je podloga i za bratski GLA, model sportskog višenamjenskog automobila. Dok GLA nudi progresivno uživanje u vožnji svojim linijama poput kupea, GLB stavlja naglasak na prostranost i robusnost. Izložen u Šangaju, još uvijek pod nazivom koncept, GLB ima obličje pravog terenca s prostorom unutar kabine za do sedam putnika. Naravno, njegove dimenzije to mu i omogućuju; dužine je 4634 mm, širine 1890 te visine od 1900 mm (s nosačima na krovu), ali i priličnim međuosovinskim razmakom dužine 2829 mm.

Prema Britti Seeger, članici uprave Daimler AG-a odgovorne za prodaju Mercedes-Benza, koncept GLB nalazi svoje mjesto između postojećih modela GLA i GLC. Izdržljiv je i praktičan SUV kompaktnih dimenzija. Već i u samoj najavi svjetske premijere rekli smo da mu je nadimak poznat - baby G-klasa - a svojom pojavom on ga je opravdao. Iako će mu, pretpostavlja se, glavni konkurenti biti ostala dva modela njemačkih proizvođača BMW X1 i Audi Q3, GLB više naginje sposobnom terencu. No je li to baš tako ili ne, pokazat će tržište. Sam proizvođač Mercedes-Benz mora voditi računa o tome da ne naškodi prodaji svog modela GLC.