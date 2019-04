Koncept Mercedes GLB: Već ga nazivaju 'baby G-klasa' i gotovo je spreman za proizvodnju

S obzirom na trend u prodaji automobila u Europi, još jedan novi crossover neće biti previše

Osim toga, već je neko vrijeme na cestama uočena maskirana verzija Mercedesova modela koji vuče upravo prema modelu GLB, a podsjeća na ugaslu GLK-klasu, čija je proizvodnja okončana 2015. godine. Naravno, ne treba misliti da će dizajn biti upravo takav, već naprotiv, potpuno moderan. Što se tiče unutrašnjosti kabine, sve, od izgleda dvostrukog digitalnog zaslona i dizajna ventilacijskih otvora do volana i detalja na vratima, snažno nagovještava da će GLB u velikoj mjeri naslijediti kabinu od kompaktnih automobila kao što su A-klasa i CLA, što zapravo i nije iznenađujuće. Nova B-klasa ima gotovo identičan dizajn, a šanse su i da će sljedeći GLA također posuditi isti izgled. A u proizvodnju bi novi GLB mogao već krajem ove godine ili početkom 2020.

Zanimljiv je postupak Mercedes-Benza da novi GLB predstavi kao koncept, a mnogi ga upućeni stručnjaci za automobile nazivaju 'baby G-klasom'. Hoće li to doista biti tako ili ne, nije još posve jasno, ali da maskirani model malo vuče na kockasti oblik, sasvim je vidljivo. Zbog kockastog oblika kabina će vjerojatno biti znatno prostornija od one u GLA-u, a utovarni kapacitet također će vjerojatno biti znatno veći.

Motori, mjenjači i gotovo sve vezano uz to bit će preuzeti iz drugih novih Mercedesovih kompaktnih automobila. Budući da je to malo robusniji CUV (crossover utility vehicle), njemački proizvođač automobila mogao bi se više usredotočiti na pogon na sva četiri kotača, iako bi ulazne verzije mogle biti opremljene samo pogonom na prednjim kotačima. Vjeruje se da bi motori trebali biti dvolitreni, već postojeći u npr. B-klasi, no već se razmišlja i o sportskim verzijama AMG.