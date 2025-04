Isprobali smo KGM Torres 1.5 T-GDi: Nakon električnog stigao i klasični turbo benzinac sa 163 KS

U listopadu prošle godine smo bili na domaćoj premijeri potpuno novog KGM modela pod nazivom Torres. Tada smo imali priliku isprobati njegovu potpuno električnu izvedbu oznake Torres EV X. No za one koji još uvijek cijene klasični pogonski sklop s unutarnjim izgaranjem prava je poslastica bila predstavljena prošli tjedan, na domaćoj premijeri KGM Torresa s turbo benzinskim motorom 1.5 T-GDi snage 163 KS.

Maksimalni kut uspona je 53,23 posto (28,03°), a savladavanje vodene prepreke do dubine od 300 mm (do brzine od 30 km/h) omogućeno je zahvaljujući visokoučinkovitoj hidroizolaciji šasije.

Što se cijena tiče, Torres s benzinskim motorom kreće od modela Special 4x2 M/T od 26.599 eura. Slijede modeli Special Plus 4x2 M/T od 27.999 eura, Special 4x2 A/T od 30.899 eura, Special Plus 4x4 A/T od 33.399 eura te Special Ultra 4x4 A/T od 34.999 eura. Napominejmo, ove cijene podrazumijevaju popust za gotovoinu/kredit u iznosu od 2000 eura.

Osim Torresa i električnog Torresa EVX, KGM-ova ponuda modela kod nas uključuje i SUV Tivoli, SUV Korando, pick-up Musso Grand te najprestižniji KGM-ov model Rexton.