[FOTO/VIDEO] VW predstavio novi Arteon; jedna serija modela, dvije verzije!

Arteon R će biti vodeći model u modelnoj seriji, a zahvaljujući novoj R-Performance Torque Vectoring progresivnoj tehnologiji imati će i pogon na svim kotačima

Dosta prostora za vozača, putnike i prtljagu

Arteon karakterizira visoko funkcionalni cjelokupni koncept. Svi putnici sprijeda i straga u obje verzije Arteon imaju koristi od VW-ove modularne poprečne platforme (MQB). Stražnji dio prostora za noge je 1016 mm i referentna je vrijednost u ovoj klasi. Zahvaljujući jedinstvenom dizajnu svog krovnog dijela, Shooting Brake nudi više prostora za glavu s prednje i stražnje strane. Standardno se nasloni stražnjeg sjedala mogu u oba modela asimetrično preklopiti. Iza stražnje klupe Arteon Shooting Brake nalazi se prtljažni prostor zapremine do 565 litara kada se ispuni do naslona stražnjeg sjedala i poklopca prtljažnika (fastback: 563 litre). Ako se preklope nasloni stražnjeg reda sjedala, do naslona prednjih sjedala povećava se volumen prtljažnog prosotra na 1632 litre (fastback: 1557 litara). U oba slučaja prtljažni prostor ima maksimalnu duljinu od 2090 mm (do prednjih sjedala).