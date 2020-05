Nakon modela Coupé i Cabriolet stigla je i treća karoserijska varijanta nove generacije Porschea 911 u dvije izvedbe: 911 Targa 4 i 911 Targa 4S

Pokreće ga šesterocilindrični trolitreni bokser motor s dvostrukim turbopunjačima: 911 Targa 4 sada isporučuje 385 KS (283 kW) pri 6.500 okr./min., što je 15 KS (11 kW) više od prethodnika. Najveći okretni moment od 450 Newton metara isporučuje se u širokom rasponu brzina motora između 1950 i 5000 okr./min. U kombinaciji s opcijskim paketom Sport Chrono, ubrzava od 0 do 100 km/h u samo 4,2 sekunde - desetinku brže nego prije. Najveća brzina modela 911 Targa 4 iznosi 289 km/h (do 2 km/h brže nego prije). Porsche navodi kombiniranu potrošnju goriva 9,8 l/100 km i kombiniranu emisiju CO₂ od 223 g/km.

Motor u modelu 911 Targa 4S ima 450 KS (331 kW), što je 30 KS (22 kW) više snage nego u prethodnom modelu i stvara maksimalni okretni moment od 530 Nm (do 30 Nm više) između 2300 i 5000 okr./min. Ubrzanje o 0 do 100 km/h je samo 3,6 sekundi u istim uvjetima - četiri desetinke brže od svog prethodnika. Najveća brzina modela 911 Targa 4S je 304 km/h (do 3 km/h brže nego prije). Kombinirana potrošnja goriva 10,3 - 9,9 l/100 km, a kombinirana emisija CO₂ je 235 - 227 g/km.