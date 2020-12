[FOTO/VIDEO] Peugeot e-Expert je međunarodno dostavno vozilo za 2021. godinu

Novi Peugeot e-Expert je šesto vozilo marke Peugeot koje je nagrađeno ovom prestižnom titulom od osnutka ove nagrade 1992. Prije toga su to bili modeli: Boxer (1994.), Partner (1997.), Expert (2008.), Bipper (2009.) i Partner (2019.)

Novi Peugeot e-Expert nagrađen je prošli tjedan prestižnom titulom 'Međunarodno dostavno vozilo za 2021. godinu' (International Van of the Year 2021 - IVOTY). Ova titula nagrađuje predanost Peugeotovih timova projektu u središtu strategije elektrifikacije marke.

Novi Peugeot e-Expert je šesto vozilo marke Peugeot koje je nagrađeno ovom prestižnom titulom 'International Van of The Year' od osnutka ove nagrade 1992. Prije toga su to bili modeli: Boxer (1994.), Partner (1997.), Expert (2008.), Bipper (2009.), Partner (2019.).