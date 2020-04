Ispod elegantne karoserije novi pogoni i rafinirano podešavanje ovjesa osiguravaju vozačko iskustvo jednako efikasno kao i dinamično, a stiže početkom ljeta

Nakon što je Audi A3 Sportback imao svoju premijeru, iako samo u video prezentaciji, njemački proizvođač Audi je predstavio i drugu generaciju kompaktnog modela s četvero vrata, model Audi A3 Sedan ili Limousine kod nas. Sada je on digitalan i potpuno povezan - od info-zabave do asistencijskih sustava. Ispod elegantne karoserije novi pogoni i rafinirano podešavanje ovjesa osiguravaju vozačko iskustvo jednako efikasno kao i dinamično. A3 limuzina će se naći kod zastupnika početkom ljeta ove godine.

Kod modela A3 Sportback, linija karoserije iznad pragova uzdiže se prema stražnjim svjetlima prije luka stražnjeg kotača, naglašavajući tako kratak stražnji kraj. Linija karoserije na A3 limuzini se, nasuprot tome, proteže do stražnjeg branika. To naglašava njegovu duljinu - 15 centimetara je duži od Sportbacka - i daje boku elegantan izgled. Konkavna površina ispod širokog ramena tijela još više naglašava quattro 'blisters' ispupčenja i prag. To stvara intenzivnu igru ​​svjetla i sjene. Linija krova dinamički se spušta s B-stupa, kao na coupéu, i završava upečatljivim spojlerom na poklopcu prtljažnika. To je opcijski dostupno u izvedbi od ugljičnih vlakana, a to daje vizualni naglasak i na taj način naglašava snažan izgled modela sa četvero vrata.