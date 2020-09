[FOTO/VIDEO] Land Rover Defender dobio i plug-in hibridni pogon, 6-cilindrični motor i X-DYNAMIC opremu

Pogonski sklop PHEV donosi i izvanredne terenske vozne sposobnosti, a elektromotor i uglađeni, snažni benzinski motor, zajedno daju vrhunsku fleksibilnost koja s naprednim sustavima čine Defender najčvršćim i najtrajnijim Land Roverom

Svi modeli Defendera P400e su standardno opremljeni aluminijskim naplatcima od 20 cola, elektronički upravljanim zračnim ovjesom i utičnicom za punjenje smještenom na lijevoj strani vozila. Sve PHEV varijante se standardno isporučuju s kabelom za punjenje Mode 3, ali postoji i mogućnost odabira kabela Mode 2. Kabel za punjenje Mode 3 omogućava punjenje do 80 posto u roku dva sata, dok punjenje kabelom Mode 2 traje oko sedam sati do 80 posto napunjenosti - savršeno za punjenje kod kuće preko noći. Koristeći brzi punjač od 50 kW, P400e je moguće napuniti na 80 posto u 30 minuta.

Ove karakteristike su isto tako ključne za sposobnost Defendera za vuču – P400e može vući do 3000 kg, te je u stanju nositi na krovu teret do 168 kg (u kretanju) odnosno 300 kg (u mirovanju).

U unutrašnjosti, 90 se odlikuje istim praktičnim dizajnom kao i 110, uz paletu Defendera na izbor, tu su modeli X-Dynamic, First Edition i X, kao i paketi S, SE i HSE. Svi imaju jedinstveni identitet Defendera, dajući kupcima široki izbor unutarnjih boja i specifikacija koji savršeno nadopunjavaju dostupnu paletu tehnologija. Uz dovoljno prostora za smještaj do šest osoba, vozač i putnici uživaju u prostranoj unutrašnjosti, unatoč ukupnoj dužini koja je manja od kompaktnog cestovnog obiteljskog automobila. Krug okretanja Defendera 90 od samo 11,3 m znači da je izuzetno okretan.

Defender Hard Top: radni Defender

Defender Hard Top, koji je razvio odjel Land Rover Special Vehicle Operations (Specijalna vozila), je suvremeno utjelovljenje legendarnog Land Rover. Nudeći kupcima teretno vozilo u obje karoserijske izvedbe, 90 i 110, u njemu su objedinjene vozne sposobnosti Defendera i veliki i prilagodljivi teretni prostor što pruža vrhunsku praktičnost i trajnost – najotporniji i najčvršći član obitelji Defender.

Hard Top se odlikuje uvjerljivom mješavinom terenskih sposobnosti, praktičnosti i teretnog prostora, uz impresivnu nosivost do 800 kg u izvedbi 110 Hard Top, te sposobnost vuče prikolice do 3500 kg uz mogućnost prilagođavanja unutrašnjosti. Bez drugog ili trećeg reda sjedala, Defender 110 Hard Top nudi teretni prostor zapremine do 2059 litara (1355 litara za 90 Hard Top), dok opcija preklopnog sjedala u prednjem redu znači da može povesti do tri putnika sprijeda – pri čemu Land Roverova tehnologija stražnje kamere (ClearSight Rear View) osigurava potpunu preglednost na područje iza vozila u svakom trenutku.