[FOTO/VIDEO] Audi predstavio urbansphere koncept: Potpuna privatnost upakirana u vrhunsku tehnologiju

Audi skysphere, Audi grandsphere i Audi urbansphere tri su konceptna automobila Audija, kao vizija svijeta premium mobilnosti sutrašnjice. U tom procesu Audi stvara iskustvo vozila koje nadilazi svrhu pukog provođenja vremena u automobilu kako bi se došlo od točke A do točke B

Dizajneri i inženjeri u početku su kreirali Audi urbansphere za korištenje u kineskim megapolisima gustim prometom, iako je koncept prikladan i za bilo koji drugi gradski centar na svijetu. U tim urbanim područjima, gdje je osobnog prostora posebno malo, konceptni automobil nudi najveći unutarnji prostor od svih Audija do sada. To inteligentno usklađuje s tehnologijama i digitalnim uslugama koje privlače sva osjetila i nude potpuno novu razinu iskustva.

Audi urbansphere prkosi klasificiranju u kategorije konvencionalnih vozila. Ipak, na prvi pogled se otkriva kao tipičan Audi. Sličnosti s konceptom Audi grandsphere posebno upadaju u oči. Monolitni dizajn karoserije vozila dijeli zajedničke karakteristike s ova dva konceptna automobila, kao i isklesani, mekani oblik lukova kotača. Dugačak međuosovinski razmak od preko tri metra i kratki prevjesi ukazuju na to da se radi o električnom vozilu. Elegancija, dinamika, organski jezik dizajna – to su atributi koji odmah padaju na pamet unatoč veličanstvenim proporcijama Audi urbansphere, baš kao što to čine u znatno ravnijoj grandsferi.

Jedna inovativna značajka je da se motor na prednjoj osovini može deaktivirati prema potrebi kako bi se smanjilo trenje, a time i potrošnja energije prilikom vožnje.

Brzo punjenje, veliki domet

Srce pogonskog sustava je tehnologija punjenja od 800 volti. Osigurava da se baterija može napuniti do 270 kilovata na stanicama za brzo punjenje u najkraćem mogućem vremenu. Kao takva, vremena punjenja približavaju se onima kod konvencionalnog zaustavljanja za punjenje goriva u automobil koji pokreće motor s unutarnjim izgaranjem: samo deset minuta dovoljno je da se baterija napuni do razine dovoljne za pogon automobila više od 300 kilometara. Uz to, baterija, koja drži više od 120 kilovat sati, može se napuniti od 5 do 80 posto za manje od 25 minuta. To znači da se može očekivati ​​domet do 750 km prema WLTP standardu – pa čak i kada se koristi za energetski intenzivnija putovanja po gradovima i na kratke udaljenosti, općenito je moguće izbjeći neočekivana zaustavljanja radi punjenja.