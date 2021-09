[FOTO/VIDEO] Audi predstavio grandsphere concept: Prva klasa prema budućnosti

Kao drugi od tri konceptna automobila 'sfere', Audijev grandsphere zauzima posebno mjesto. To je zato što će se tehnologije i dizajnerske značajke sastavljene u njemu ponovno pojaviti u roku od nekoliko godina u njihovoj budućoj seriji

Kao drugi od tri konceptna automobila 'sfere' marke s četiri prstena, Audijev grandsphere zauzima posebno mjesto. To je zato što će se tehnologije i dizajnerske značajke sastavljene u njemu ponovno pojaviti u roku od nekoliko godina u njihovoj budućoj seriji. Audijev koncept velike veličine ilustrira tvrdnju marke da postaje pokretač trendova u vrhu automobilske industrije za tehnološku transformaciju i potpuno novu, cjelovitu ponudu mobilnosti.

Audijev koncept Audi skysphere s električnim pogonom debitirao je u kolovozu 2021. Bila je to spektakularna vizija automatski vozećeg GT-a koji se pretvara u samovozeći sportski automobil s promjenjivim međuosovinskim razmakom. Ova dva konceptna automobila - kao i Audi urbansphere, koji će se pojaviti kao treći dio trojca 2022. - povezani su svojim cjelokupnim konceptom, koji proizlazi iz njihove sposobnosti automatske vožnje na razini 4. Audi radi s CARIAD-om , softverskim think tankom Volkswagen grupe, prema uvođenju te tehnologije u drugoj polovici desetljeća.

Razina 4: ne samo da mijenja unutarnji prostor tradicionalnog kokpita orijentiranog prema vozaču i suvozačkih sjedala u prostrani salon čim se volan i pedale smanje. Istodobno, otvara nove razine slobode za sve putnike. To je zato što Audi grandsphere ne samo da oslobađa vozača od zadataka vožnje kad god je to moguće, već istovremeno nudi i svima u vozilu širok raspon mogućnosti da tu slobodu iskoristi za individualno promjenjiva iskustva: komunikaciju ili opuštanje, posao ili povlačenje u privatnu sferu po želji. Audijev koncept velike veličine pretvara se iz strogo automobila u 'uređaj za iskustvo'.

Audijev koncept velike veličine ilustrira tvrdnju marke da definira progresivni luksuz budućnosti: za Audi to uključuje mogućnost novih iskustava visoke klase, omogućenih digitalizacijom, kao i holistički pristup održivosti s ciljem ugljične neutralnosti u bliskoj budućnosti duž cijelog lanca vrijednosti.

Ovi konceptni automobili imaju novi dizajn koji u konačnici ponovno zamišlja unutrašnjost, putnički prostor kao središte vozila i više ne podređuje iskustvo putnika zahtjevima tehnologije. To se odražava u promjenjivom rasporedu unutrašnjosti, nestanku kontrola i prostranosti kabine, osim što ih povezuje s novim ponudama usluga.

Audi skysphere, Audi grandsphere i Audi urbansphere tri su konceptna automobila koje marka s četiri prstena koristi za predstavljanje svoje vizije progresivnog luksuza. Audi pritom stvara iskustvo u vozilu koje nadilazi svrhu samo provedenog vremena u automobilu kako bi se stiglo od točke A do točke B, pa čak i daleko izvan samog iskustva u vožnji.

Vrata Audi grandsphere koncepta su obrnuta pa se prednja i stražnja strana dodiruju; nema B-stupa. Cijeli svijet unutrašnjosti otvara se putnicima čim uđu. No, i prije toga, Audijev grandsphere je identificirao svoje putnike s identifikacijom puta - inovativnom značajkom - koja otvara vrata i dočekuje ih s pojedinačno postavljenim zaslonima i ambijentalno svjetlo. Položaj vozača i suvozača automatski se detektira, a niz osobnih osobina udobnosti - poput postavki kontrole klime i sjedala - prilagođava se za pojedina sjedala. Istodobno, infotainment sustav pristupa posljednjim uslugama putnika i neometano ih nastavlja u automobilu. Na primjer, video zapis koji je putnik streamao na tabletu automatski se reproducira preko površine zaslona u Audijevoj grafici. S druge strane, sa strane vozača, površina projekcije automatski se prikazuje pri prikazivanju vijesti koje je putnik čitao prije ulaska.

Velike staklene površine, prostrano vjetrobransko staklo i prozirni strop također naglašavaju taj osjećaj. Isto vrijedi i za posebnu geometriju bočnih prozora: njihova gornja polovica izrazito je nagnuta - najširi dio je malo iznad razine očiju. To je trik koji je Audi prvi put demonstrirao 2017. godine sa svojim futurističkim konceptnim automobilom AI: CON i koji sada ide prema serijskoj proizvodnji.

Unutrašnjost izgleda posebno široka kad se dva pojedinačna prednja sjedala gurnu do kraja. Audijev grandsphere je 2+2 četverosjed. Tapecirana klupa za dvije osobe s naslonom za ruke koji ide oko bočno integrirana je kao opcija za sjedenje straga, dok su oba prednja sjedala dizajnirana za prvorazrednu udobnost i prostor.

Promjena u zoni udobnosti je radikalna: ako je šefovo sjedalo straga u konvencionalnoj limuzini, prva klasa sada se pomaknula naprijed u prvi red. To je zato što više nije nužno podređeno, prije svega, funkciji vožnje i kontrolama. U vožnji razine 4, upravljač i pedale nestaju, a prednji dio kabine postaje stvarni slobodni prostor u cijeloj širini, sa savršenim pogledom kroz velika prednja i bočna stakla, kao i maksimalnim mogućnostima kretanja.

Umjesto toga, postoje jasno artikulirana i smirena područja s materijalima najviše kvalitete. Drvo i vuna, sintetičke tekstilne tkanine i metal vidljivi su i ugodni na dodir kao zidne obloge, presvlake sjedala i tepisi. Mnogi od ovih materijala, poput furnira graba, potječu iz održivog uzgoja ili su izrađeni od recikliranih sirovina. U Audijevoj veličini nema kože - čak je i to u skladu s progresivnim razumijevanjem luksuza, koji je uvijek neodvojiv od održivosti.

Jedan poseban, iznimno inovativan upravljački element nalazi se u blizini izreza vrata na unutarnjoj oblozi: MMI odziv bez dodira. Ako vozač sjedi u aktivnom položaju iza upravljača, daleko prema naprijed u unutrašnjosti, on ili ona može koristiti tu kontrolu za haptički odabir različitih izbornika funkcija putem okretnog prstena i gumba te klikati kroz različite razine. Jednostavna, intuitivna operacija.

S druge strane, ako vozač za vrijeme razine 4 vozač naginje sjedalo daleko prema natrag, ne mora bez ovih udobnih stavki. To je zato što se u tom trenutku koristi kombinacija praćenja očiju i kontrole gestama. Senzor usmjeren prema oku detektira vidnu liniju kada se upravljačka jedinica treba uključiti. Putnik samo treba napraviti analogne pokrete rukom - bez naginjanja - koji su slični haptičkom radu i mogu na isti način koristiti sustav - bez dodirivanja stvari.

Dinamički monolit - vanjski dizajn

S 5,35 m duljine, 2 m širine i 1,39 m visine, Audijev koncept grandsphere otkriva ovu limuzinu kao nedvosmisleni primjer automobila luksuzne klase. Međuosovinski razmak od 3,19 m pokazuje najveću vrijednost, što čak zasjenjuje dugu verziju sadašnjeg Audija A8. No, još je upečatljiviji od onoga što ove brojke sugeriraju vizualni dojam koji ostavlja kad ga prvi put vidi. To je zato što Audijev grandsphere ne izgleda nimalo poput tradicionalne limuzine, već više poput čvrsto nacrtanog GT-a s četvero vrata s linijom koja dolazi iz zračnog tunela. Čini to bez ikakvog ukrasa ili suvišnih detalja.