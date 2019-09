Europski proizvođači automobila ujedinjeni protiv 'no-deal' Brexita: Moguće posljedice katastrofalne!

Izlazak Velike Britanije iz EU-a bez sporazuma izazvao bi seizmički pomak u uvjetima trgovanja, a milijarde eura carina prijete utjecati na izbor potrošača i pristupačnost na obje strane kanala, poručuju europski proizvođači u zajedničkoj izjavi

Velika Britanija trebala bi napustiti EU 31. listopada, ali tvrtke su sve zabrinutije zbog očitog nedostatka napretka premijera Borisa Johnsona kad je riječ o novom sporazumu o povlačenju koji će zamijeniti prijedloge njegove prethodnice Therese May, a koje je britanski parlament tri puta odbio. Zajedničku izjavu o tome potpisuju Europsko udruženje proizvođača automobila (European Automobile Manufacturers Association ili ACEA), Odbor francuskih proizvođača automobila (Comité des Constructeurs Français d'Automobiles ili CCFA, koji uključuje PSA grupu, Renault grupu i Renault Trucks), Njemačko udruženje automobilske industrije (Verband der Automobilindustrie ili VDA sa 60 članica) i britansko Društvo proizvođača i trgovaca automobila (Society of Motor Manufacturers and Traders ili SMMT).