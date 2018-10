BMW-u procurile fotografije nove serije 3 prije premijere u Parizu

Fotografije nove BMW serije 3 ugrabljene su s BMW-ovog službenog konfiguratora netom prije premijere na pariškom autosalonu, te prikazuju novu bavarsku limuzinu iz praktički svih kuteva

Ako zanemarimo agresivnije linije prednjeg kraja, koje poprilično podsjećaju na one serije 5, u oči prvo upada duži međuosovinski razmak koji bi, osim elegantnijeg profila, automobilu trebao podariti poprilično više mjesta za udobniji prijevoz putnika.

Pod poklopcem bi se trebala naći široka paleta pogona, od standardnih benzinskih i dizelskih, do plug-in hibridnog i električnog.

Benzinska ponuda trebala bi se kretati u rasponu od 1.5 do 3.0-litre odnosno 190 do 360 KS, dok bi sve dizelaše trebala pogoniti dvolitrena jedinica raspona snage od 150 do 230 KS.

Sredinom iduće godine BMW bi trebao lansirati i karavansku izvedbu, dok bismo seriju 4, kabriolet i Gran Coupe trebali dočekati do kraja godine.