Bergmeister ADR 630 Shooting Grand je plug-in hibridna zvijer od 1198 KS

Austro-Daimler

Ako niste nikad čuli za ovu tvrtku onda treba samo reći da nije riječ o nekom novom proizvođaču automobila, već o tvrtci koja je osnovana jako davne 1899. godine. Ta austrijska tvrtka postala je jedan od najvažnijih proizvođača automobila još u Austro-Ugarskoj Monarhiji. Punim nazivom Österreichische Daimler-Motoren-Commanditgesellschaft Bierenz Fischer u. Co osnovana je 11. kolovoza 1899. u Wiener Neustadtu, pokraj Beča, ta tvrtka je još davne 1910. godine proizvela u to vrijeme najbrži automobil na svijetu, model Prinz Heinrich koji je mogao pojuriti do čak 137 km/h. Tvrtka je prestala s radom 1934. godine, ubrzo nakon spajanja sa tada aktivnim suvremenicima, austrijskim tvrtkama Steyr i Puch.

Iako se većina projektnog tima nije sastala sve do 2018. godine, priča o projektu Austro Daimler započela je 2002. godine, kada je inženjer Roland Stagl nacrtao prvi dizajn modernog Gran Turisma, čiji je dizajn inspiriran ikoničnim dizajnom vozila dvadesetih i tridesetih godina dvadesetog stoljeća. Bio je nadahnut posebno vozilima Austro Daimlera. Treba reći da ni Roland Stagl ni projekt Austro Daimler nemaju ništa zajedničkog s njemačkim proizvođačem Daimler AG-om ili tvrtkama koje pripadaju koncernu Daimler AG.