Vrijedne poklone donose vam Abbé Prop, Becutan, Croatia records, Lenovo, Amaranthine, Podravka, Profil, Synbionyme,VBZ i MAXtv

Dodatak prehrani Enerday plus renomiranog talijanskog proizvođača Abbé Prop vraća izgubljenu energiju i povećava psihofizičku izdržljivost. Ovo je odlično sredstvo za jačanje imuniteta, a posebno je preporučljivo uzimati ga u svrhu prevencije u sezoni gripe i prehlade. Enerday plus dobar je za rast i razvoj djece te kao pomoć u liječenju problema poremećaja prehrane. Učenicima i studentima može pomoći u lakšem učenju, a dobro će doći sportašima i drugima koji su izloženi velikim naporima, te starijim osobama za osnaživanje organizma.

Za intenzivno jačanje imuniteta, proizvod je obogaćen ekstraktom biljke purpurne rudbekije (Echinacea purpurea), peludom i sokom acerole. Acerola, poznata i kao tropska višnja, je voće s najvećim sadržajem vitamina C. Acerola sadrži 20 puta više vitamina C nego limun. Ovaj bezalkoholni dodatak prehrani izvrsnog okusa namijenjen je odraslima i djeci iznad 1 godine.

Enerday plus sadrži i druge pčelinje proizvode – med i ekstrakt propolisa. Matična mliječ je u medu i propolisu najdjelotvornija jer je to njeno prirodno okruženje, zato je to dio sastava proizvoda.

AMARANTHINE je drugo ime za ljubav; ljepotu življenja i bezuvjetne ljubavi, beskrajne, snažne i nježne. Emocije zbog koje se vrti svijet, onog jednostavnog i neponovljivog osjećaja sreće i mira u zagrljaju voljene osobe. To je naš AMARANTHINE, složenica koja se pojavila još u 17 stoljeću i do nas došla u značenju beskrajnog, trajnog, vječnog i besmrtnog.

'Beskrajno potresno istraživanje smrtnosti, žalovanja i strasti... Likovi su toliko živi da ih i čitatelj oplakuje, a to je zadivljujuća čarolija kakva se rijetko susreće .' The Observer

Dok vigàtsku tipično mediteransku letargiju do farsičnih situacija razbuđuje snimanje švedsko-talijanske televizijske serije, policijski se komesar Salvo Montalbano iz posve osobne znatiželje unosi u rješavanje nesvakidašnjeg, naoko bizarnog ali u krajnjoj konzekvenci tragičnog slučaja jedne ugledne obitelji. No, stjecajem okolnosti, uvučen je i službeno u koloplet uzbudljivih zbivanja u jednoj srednjoj školi, što će prouzročiti da, recimo tako, zagnjuri u njemu inače strani svijet društvenih mreža.

Upotpunite blagdansku atmosferu i iščekivanje Božića uz MAXtv To Go I Pickbox!

MAXtv To Go Osnovni nudi zabavu za cijelu obitelj uz filmske, dječje, dokumentarne I glazbene kanale.

Uživajte u hit serijama, ekskluzivnim premijerama i filmskim klasicima uz Pickbox videopaket na pretplatu jer ovih blagdana donosimo više od 45 božićnih filmova za cijelu obitelj!

Uz uslugu Snimalica nema više propuštenog sadržaja - počnite odmah gledati sadržaj ispočetka ili snimite željeni TV sadržaj i naknadno ga pogledajte. MAXtv vam poklanja 2 MAXtv To Go promo koda ( uključuju MAXtv To Go Osnovni + Pickbox + Snimalicu na 3 mj).

