Božić je omiljeni blagdan - i to ne samo vjernika, a znate li zašto ga uopće slavimo?

Uz najznačajniji blagdan Uskrs te uz Duhove, Božić se danas ubraja među tri najveća kršćanska blagdana, no prvi kršćani uopće ga nisu slavili. Počeo se slaviti u 4. stoljeću u Rimu, a kako se točan datum Isusova rođenja ne navodi u Novom zavjetu, ni danas nije posve jasno zašto ga slavimo baš 25. prosinca

U zimskom periodu poljoprivredni radovi bili su znatno manji pa se u mnogim kulturama to vrijeme koristilo za svetkovine. U Rimu su najpoznatije bile Saturnalije, zimske svetkovine posvećene bogu Saturnu (bog zemljoradnje) koje su počinjale 17. prosinca. Tih dana rad bi bio u drugom planu, jelo se, pilo, pjevalo i kockalo, a slavili su čak i robovi.

Prema nekim teorijama, Crkva je odlučila taj dan slaviti rođenje Isusa Krista kako bi potisnula poganski blagdan koji se u to vrijeme naveliko slavio u Rimu.

Valja napomenuti i kako je Crkva tek 1691. godine prihvatila 1. siječnja kao početak nove godine. Do tada je početkom nove godine smatrala 25. prosinca, dan Isusova rođenja, a sam dan nove godine nazivao se još Mladi Božić ili Mali Božić.

U prošlosti je slavljenje Božića započinjalo 40 dana ranije, 11. studenog, a taj se period nazivao 'četrdeset dana svetog Martina'. Danas razdoblje koje prethodi Božiću nazivamo došašćem ili adventom, a trajanje mu varira. Početak došašća, ujedno početka crkvene godine, četvrta je nedjelja uoči Božića, a završetak na Badnjak. Običaj je vrijeme do Božića odbrojavati paljenjem jedne po jedne od četiri svijeće na adventskom vijencu od zimzelenih grančica, a koji simbolizira vječnost.

U vrijeme došašća Crkva nas poziva da s nadom i čežnjom, otvorenih očiju i srca, dočekujemo dolazak Sina Božjega koji nam donosi svjetlost i spasenje. Tijekom došašća održavaju se rane mise zornice koje zbog odricanja od sna imaju pokorničko značenje.

Međutim ovaj vrlo važan vjerski blagdan u novije je vrijeme populariziran i komercijaliziran pa se umjesto do njegovih temeljnih vrijednosti više drži do opuštanja, gozbe, veselja i darivanja, čime je on postao sve sličniji zimskoj svetkovini iz poganskog Rima.