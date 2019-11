Zvonko Popović: Nitko ne pita realni sektor ima li on novca za isplatu plaća

Zvonko Popović iz Donjeg Miholjca, vlasnik tvrtke Kanaan i jedan od najvećih proizvođača čipsa u regiji, u emisiji Nedjeljom u dva govorio je o tome brine li država o proizvođačima i proizvodnji te kako gleda na najavljena povećanja plaća u javnom sektoru

'Nitko ne pita realni sektor ima li on novca za isplatu plaća, koliko imamo 'šetača' u tvrtkama. To su ljudi koji dođu na radno mjesto, prijave se, odu na kavu, nakon toga su u gradu, na stranačkim skupovima i vrate se nazad', pojasnio je.

Urednik i voditelj Aleksandar Stanković kazao je da bi Vlada vjerojatno uzvratila da ona mnogo poduzima puno te najavljuje četvrti krug porezne reforme. Popović pak odgovara da su mu Vladini prijedlozi smiješni.

'Kad sam pročitao da će realni sektor umjesto četiri prijave za neku statistiku morati raditi jednu i da je to ušteda od oko 20 milijuna kuna, prestao sam čitati te njihove prijedloge. Ima 314 tih mjera, a nitko se ne pita tko je te mjere uopće donosio. Zašto? Da bi nas tko imao maltretirati zbog gluposti. Treba zaposliti silnu grupu ljudi koja nešto treba raditi', rekao je Popović.

'Nama poslodavcima se sve živo brani.Brani nam se da ne možemo zaposliti čovjeka s više sati rada nego što on želi, da mu ne možemo mjesečno dati veći fond sati. U isto vrijeme ne možemo dati nekome otkaz kada želimo. Ne možemo niti primiti čovjeka kada hoćemo. To je toliko restriktivan i rigidan zakon, a sve je smišljeno tako perfidno da vas se uvijek za nešto može kazniti jer se ti propisi toliko često mijenjaju da to ne mogu pratiti ni oni koji su za njih stručni. Poduzetnike se na taj način drži na distanci jer kad niste posve sigurni što radite, uvijek vas se može kazniti. A kazne su takve da boli glava', kaže Popović.

Govorio je i o sudskom procesu sa Željkom Kerumom.

'Prije 6,5 godina donijeli smo svu potrebnu dokumentaciju na sud. Kerumova tvrtka nam je bila dužna oko 390.000 kuna No radilo se o principu. Mi smo htjeli ući u proceduru, ne zbog duga, već zbog ignoriranja. Kada netko ima imovinu, onda nije u redu da ne plati. Da je ušao u probleme, a da nije imao imovine, ne bismo uopće niti pokrenuli stečaj. Nije Kerum kriv. On je čovjek koji bi trebao biti savjetnik u nekome od ministarstava. On je toliko korektno sve odradio, a i maknuo svu imovinu na stranu. U javnosti se stvorila slika da smo mi uspjeli nešto napraviti, ali nismo ništa. Nakon 6,5 godina došli smo na početak, a to je da ode u stečaj', kazao je Popović.

Napomenuo je da Keruma nije uspio ovršiti zato jer, kako kaže, ovršni zakon funkcionira za 'male ljude', a i većina drugih zakona.

'Za 'velike ribe' zakoni ne funkcioniraju zato što moramo moramo namiriti sve te ljude koji žele u svom životu imati jahte, brodove, avione, helikoptere, a nisu spremni državi platiti porez niti dobavljače, rekao je. Istodobno, ako netko ima pepeljaru u restoranu, onda mu se on zatvara, kao i slastičarnica nekome nakon što se ustanovi da su tri kugle sladoleda prodane bez izdanog računa. Za to su naši inspektori fenomenalni, za teror nad 'malim ljudima', onima koji u ovoj državi stvaraju novac', dodaje.

Naveo je da ima dobru suradnju na lokalnoj razini, ali da na državnoj 'svi prebacuju lopticu s jednog na drugog' i da nitko ne želi donijeti neku odluku.