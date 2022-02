Zurovec o poskupljenju vode: Rekli su da će svima u Zagrebu skočiti cijene 40 posto. Diglo mi je to tlak na 300

Hoće li voda poskupjeti za čak 40%? Zašto se broj od 150 komunalnih tvrtki opskrbljivača vodom diljem Hrvatske smanjuje na njih samo 40-ak? Hoće li mali plaćati gubitke velikih? Zašto u prosjeku 48% vode iz vodovodnih cijevi iscuri na putu do potrošača? Tko će građane zaštititi od lančanog poskupljenja komunalnih usluga?

Varaždinski vodovod bi preuzeo nadzor nad Ivanečkim. Batinić smatra to lošim za Grad Ivanec

'Ivkom vode ispunjavaju zakonske uvjete, to je tvrtka koja funkcionira 60 godina, racionalna je, efikasna je, imamo kvalitetnu vodu, imamo vlastita izvorišta podno Ivanščice kapaciteta 3,8 milijuna litara. Ivkom vode trenutačno isporučuju 880.000 litara vode , ispunjavaju zakonsku kvotu i može samostalno funkcionirati na svojem području', naglasio je gradonačelnik Ivanca.

Batinić kaže kako imamo puno malih tvrtki koje su sposobne samostalno raditi, imaju vlastita izvorišta. Što se tiče preuzimanja komunalnih tvrtki (veće preuzimaju manje) rekao je da to liči na neku vrstu nacionalizacije.

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg rekao je kako je proces okrupnjavanja vodovoda trajao 14 godina.

'Već je u strategiji razvoja vodnokomunalnog gospodarstva iz 2008. propisano da mora doći do okrupnjavanja vodno-komunalnog sektora koji je izrazito fragmentiran, Imamo oko 160 isporučitelja vodnih usluga. Trideset najvećih isporučuje 87% vode, a 13% vode isporučuju 130 isporučitelja vodnih usluga i većina anomalija u ustavu se nalazi u malih isporučiteljima vodnih usluga', objasnio je Šiljeg te dodao da svi isporučitelji isporučuju zdravstveno ispravnu vodu za piće koja je pod stalnih monitoringom.

'Savjetujem svima da piju vodu iz pipe', rekao je Šiljeg te nastavio:

'Sve Vlade su pokušale doći do ovog procesa okrupnjavanje. Usudio bih se reći da je najviše u tom smislu postigla čak Vlada Zorana Milanovića koji je došao do javne rasprave i onda je prijedlog zakona povučen zbog buna i lijevih i desnih i srednjih i crvenih i zelenih i svih. Upravo je to pokazatelj da nemamo stranački predznak u problematici o kojoj govorimo i da smo na dobrom putu i da to moramo završiti. Sve zemlje Europe su završile ovaj proces', rekao je.

Dodao je kako je to potrebno napraviti da bi se uspjela apsorbirati ogromna europska sredstva koja imamo na raspolaganju, a koja su nužno potrebna da se građanima osigura standard vodnih usluga.

'Za to moramo imati i ekonomski i kadrovski ekipirana uslužna područja koja će moći provesti takve izdašne procese', naglasio je.

'Europska komisija je prepoznala potrebu za okrupnjavanjem i to nam je jedan od uvjeta za povlačenje 48 milijardi kuna, od čega je 5,3 milijarde kuna za vodno gospodarstvo', dodao je Šiljeg.

Gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec ispričao je usporedbu.

'Zamislite si da je povlačenje EU novca utrka na 100 m. I sad se utrkuje čovjek koji je malo krupniji, koji se uspuše nakon jednog koraka, i netko tko je sitniji i u formi i koji to može istrčati. Tko će prvi istrčati? Ovaj manji', rekao je te dodao kako idejno to uopće nije loše da se ukrupnjuju u veću firmu jer je tako i manji broj administracije i direktora.

'To je nešto što treba pozdraviti', kaže Zurovec koji ističe kako oni kao grad već jako dugo pripadaju pod vodoopskrbu i odvodnju Grada Zagreba.

'Mogu otvoreno reći da je to živi užas. Taj mastodont kod nas ne može po dvije godine završiti 150 metara vodovoda i 150 m kanalizacije', istaknuo je Zurovec.

Rekao je kako su mu u vodoopskrbi i odvodnji u Zagrebu rekli da će cijena vode skočiti 40%.

'Mene kao gradonačelnika Svete Nedjelje to diglo tlak na 300. Rekli su da će svima u Zagrebu skočiti cijena 40%. Nije isto modernizirati cijevi u gradu Zagrebu koje su iz Austrougarske i u Svetoj Nedjelji čija je mreža relativno moderna', objasnio je.