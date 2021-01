Župan Žinić: Bit će neodgovornih ljudi koji mogu napraviti velike troškove. Ljudi se moraju grijati, ali neka budu racionalni

Župan Ivo Žinić, koji je u petak s ministrom Vilijem Berošem obišao sisačku bolnicu, rekao je zasad ne može potvrditi oslobađanje plaćanja svih režija na područjima pogođenim potresom

HOĆE LI TO ZAUSTAVITI KAOS?

Dodao je da se ne bi usudio pozvati ljude da ne plaćaju račune, no napominje da ovrha neće biti:

Škole kreću normalno prema planu, po C modelu za sve osim za razrednu nastavu i maturante.

“Kod nas u osam škola nema mogućnosti ni za ovakvu nastavu, za njih ćemo odlučiti. Oni neće krenuti 18. 1. jer nemamo uvjete za početak nastave”, dodao je Žinić.

Kaže da je ideja da bar 50% objekata bude završeno do kraja ove godine: “Optimalno vrijeme je godina do dvije za kompletnu obnovu stambenih kapaciteta, a sve zajedno od 5 do 10 godina.”

Na pitanje novinara hoće li se prilikom ove obnove uspostaviti neki stroži nadzor, rekao je:

“Program poslijeratne obnove imao je svoja pravila i zakon. Postojali su svi modeli nadzora. To je jedan do najbolje organiziranih programa nakon rata. Ako je bilo nepravilnosti, pozivam da službe naprave svoje i da netko, ako je odgovoran, odgovara. Htio bih da se na čistac stavi sve i ako je bilo nepravilnosti jer je na tome radilo na tisuće poštenh ljudi.”