Urednik News Bara Domagoj Zovak dobio prijetnju smrću

Satiričar i urednik satirične emisije News Bar Prime Time Domagoj Zovak putem Facebooka dobio je prijetnje smrću koje je prijavio, potvrdila je policija u petak

"Trebalo je dogurati do ovoga. Ali, malo branitelji koji otkazuju koncerte nepoćudnim pjevačima, pa DORH koji ne goni one koji prijete jer su bili pijani i jer su branitelji, pa predsjednica koja kaže da su prijetnje samo izraz nezadovoljstva i u konačnici dođemo do ovako olakog razbacivanja s prijetnjama smrću. Ja sam to sad prijavio", rekao je Zovak.

Policija je potvrdila da je zaprimila prijetnje smrću Zovaku.