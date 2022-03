Zoran Milanović: Nazvat ću Dodika da mu kažem da ne govori gluposti, ali ne treba se hvatati za svaku glupost koju izgovori

Nakon obilježavanja 31. obljetnice početka Domovinskog rata u Pakracu predsjednik Zoran Milanović komentirao je aktualne teme poput rata u Ukrajini i odnosa u BiH

'Užasno mi je žao što je do ovoga došlo, u ovom trenutku ne možeš ništa drugo nego dati ljudiam podršku da se brane. Mosul je odolijevao osam mjeseci. Osvojiti veliki grad je praktički nemoguće bez da ga potpuno srušite ako ga je netko spreman braniti. Je li Hrvatska spremna? To je pitanje za Vladu. Ja mogu reći da smo moralno spremni za to. Ovo su ljudi slični onima iz Sirije 2015. godine. Oni su doduđe već dolazili iz pakla rata, Ukrajinci još uvijek ne. Za mene su svi ljudi jednaki. Sada ima više razumijevanja za njih nego što je bilo prije 5-6 godina', rekao je Milanović, a prenosi N1.