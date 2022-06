Znatno poskupljenje goriva u Sloveniji: Benzin od ponoći 1,775, dizel 1,848 eura

Benzin će u Sloveniji nakon duljeg vremena zamrznutih cijena u ponoć na utorak poskupiti pa će nove cijene na slovenskim crpkama biti 1,775 eura za 95-oktanski benzin, a dizel goriva 1,848 eura za litru.

Premijer Robert Golob nedavno je izjavio da bi mogle biti i do 20 posto veće.

On je u ponedjeljak kritizirao distributere kod kojih je zadnjih dana dolazilo do nestašica goriva, osobito dizela, rekavši da su za to odgovorni i da su se na situaciju trebali bolje pripremiti, umjesto da su "špekulirali zbog nekoliko centi" po litri goriva s obzirom na sutrašnje poskupljenje.

"Razumijem da je potražnja zbog predstojećeg poskupljenja bila nešto veća, no obaveza distributera je jasna - oni su se trebali pobrinuti da goriva ne nedostaje, a ponestalo ga je u cijeloj državi i to odjednom", kazao je za medije Golob.

Najavio je inspekcijske kazne distributerima ako pregledi pokažu nepravilnosti do kojih je došlo zadnjih dana, osobito protekloga vikenda.