'Znalo je biti dramatično oko diplomatskih ručkova, ali ovako dramatično ne sjećam se da je ikad bilo'

Bivši ministri vanjskih poslova Vesna Pusić i Miro Kovač u RTL Direktu su komentirali političko-diplomatsko, tj. nediplomatsko pripetavanje premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko ručka i večere s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom

'Sjećam se prije 13 godina kada je gospodin Bush dolazio u Hrvatsku nakon samita u Bukureštu bilo je pripetavanja između Mesića i Sanadera i gospodin Jakić je pisao o tome kao savjetnik Mesića, da je bila ideja da se ide u Indoneziju, da se uopće ne dočeka Busha pa mu je ovaj rekao da to ne radi. Ono što je bitno da na kraju dolazi do važnog posjeta, da će se kupiti avioni o kojima se nakon dugo pregovora, razmišljanja, 2011. je bila ideja da se kupe rabljeni njemački avioni, ali na sreću ih kupujemo i francuski su", kazao je Kovač.

"Jesam, ali ne ovako dramatično kao ovdje i ovako baš u javnosti. Mislim da svatko tko je u diplomaciji, pogotovo na takvom mjestu ministra, se nađe u situaciji da netko hoće ili neće doći iz nekog razloga, u zadnji čas nešto zakuha i morate se snaći na licu mjesta i to pokušati zagladiti. Ovako dramatično ne, ne sjećam se da je tako ikad bilo", kazala je Pusić za RTL Direkt.

Pusić je komentirala i ne bi li predsjednik trebao biti taj koji je domaćin drugom predsjedniku.

"Macron u prvom redu dolazi jer se Hrvatska odlučila za francuske avione. Pitanje je što to znači za nas, za Macrona znači jako puno. Mislim da jedino ima smisla ako je to neki naš ozbiljni angažman u zajedničkoj europskoj obrambenoj politici i opremanju. Nakon cijelog iskustva s NATO-om za vrijeme Trumpa Europa je počela razmišljati o vlastitoj obrani i to ima smisla. U svakom slučaju, francuski predsjednik je čelnik izvršne vlasti, a hrvatski nije. Premijer je čelnik izvršne vlasti tako da može se argumentirati na jednu i drugu stranu", kazala je Pusić.

Na pitanje je li ministar Banožić smio bez znanja predsjednika potpisati ulazak u neku posebnu Task force grupu koja okuplja samo zemlje koje imaju francuske Rafale, Kovač je kazao da će se to riješiti u razgovorima na relaciji Banski dvori i Pantovčak.

"S jedne strane radi se o prodaji francuske vojne opreme. Rafaeli su dobri avioni, imali su problema s plasmanom. Na kraju su uspjeli u Egipat plasirati 54, a u Grčku 24, Hrvatsku 12. Kad je riječ o Grčkoj i Hrvatskoj, Grčka je na jugu, Hrvatska na sjeveru i između te dvije zemlje je zapadni Balkan. To znači da Francuzi imaju utjecaj na trusno područje zapadnog Balkana koje treba stabilizirati i dugoročno europeizirati", kazao je Kovač.