Živimo jezivu stvarnost: Otkrivene su kineske friteze opremljene uređajima za nadzor

Dakle čini se da su neke od tih friteza snimale obiteljske razgovore putem aplikacija za pametne telefone i slale podatke serverima u inozemstvu, piše autorica za Guardian.

Ured povjerenice za informiranje sada se izjasnio o izvješću grupe Which? i rekao da će u proljeće 2025. izdati nove smjernice o tome kako se proizvođači pametnih uređaja trebaju pridržavati zakona o zaštiti podataka.

Ne kupujte nepotrebne pametne uređaje

Međutim u slučaju da se to ne dogodi, možda je bolje prestati kupovati nepotrebne pametne uređaje, navodi autorica Arwa Mahdawi za Guardian. Naime, ako unesete uređaj povezan s internetom u svoj dom, možete očekivati i to da će vas on možda prisluškivati, a moguće je i da ga netko hakira.