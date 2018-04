Živi zid predstavio svoju 'vladu iz sjene', Sinčić poručio da je ovo tek početak stranke

Živi zid 29. travnja u KD Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održao je kongres na kojem prvi put od osnutka 2011. predstavio svoj program te stručni kadar koji stoji iza njega. Predsjednik stranke Ivan Vilibor Sinčić zaključio ga je riječima da bi u Hrvatskoj stručnjacima napokon trebalo dopustiti da rade svoj posao. Poručio je i da je Živi zid tu da 'oslobodi struku' te da će pred parlamentarne izbore predstaviti svoju vladu u kojoj će biti neki od ljudi koji su govorili na ovom okupljanju

Namjera Živog zida jest ovim okupljanjem pokazati da nisu samo udruga boraca protiv deložacija i populisti već da nude konkretne stvari biračima kojih je, prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, 13,8 posto - najviše među mladima, do 30 godina starosti. Sinčić je na kongresu rekao da su oni anti-establishment stranka koja se okuplja oko ključnih stvari koje trebaju svim ljudima, bez obzira na njihovo ideološko opredjeljenje. Rekao je i da Živi zid ima 17 tisuća članova, a najavio je i 'oslobođenje hrvatske struke'.

'Naše institucije su uništene, razvaljene i pokradene. Istrage traju stoljećima, suđenja do zastare. Elite su postavile sustav koji ne funkcionira i u kojem se stvaraju kriminalci. Ali stvara se otpor. Mi moramo raditi na tome da jedni drugima pomažemo', rekao je Sinčić i dodao da se u Hrvatskoj 'korupcija protegnula svuda'.

'To počinje od Sabora, gdje se pojedinci prodaju tko zna za što, do one sitne korupcije na svakodnevnoj razini. Prema podacima, 95 posto ljudi ovdje ne bi je ni prijavilo jer ne vjeruju da bi išta bilo procesuirano', upozorio je Sinčić koji je najavio govornike koji će predstaviti program Živog suda iz područja pravosuđa, zdravstva, zaštite okoliša, prostornog uređenja, inovacija, monetarnih reformi i dr.