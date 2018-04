HDZ i SDP s nikad nižom potporom, Živi zid treća politička sila u zemlji

Redovito mjesečno istraživanje Dnevnika Nove TV pokazuje kako su, HDZ i SDP, dvije vodeće stranke koje mjesecima malo po malo gube potporu. HDZ-u je prošao mjesec ratifikacije, ali i podjela stranke zbog Istanbulske konvencije i ima najlošiji rejting od pobjede. Travanj tako završava s potporom 27,6 posto birača. No, stranka već 5 mjeseci ima silaznu putanju. Za HDZ je ovo najlošiji rejting od izbora, a gore su stajali samo u kolovozu 2016 kada su uživali potporu 26,2 posto birača

SDP je travanj završio s 18 posto potpore. I ta stranka zadnjih mjeseci, točnije njih četiri, bilježi pad s 20,9 na 18 posto. Živi zid p ak 9. mjesec malo po malo raste i travanj završavaju s potporom od 13,8 posto. Most u travnju, kao i u mjesecima prije, ima gotovo jedinstvenu potporu, a to je 7,1 posto.

Birači Živog Zida iznadzastupljeni su kod građana mlađih do 30 godina (22 posto), u gradu (16 posto), ali i u Istri i Primorju s potporom od 21 posto.

Vlada već 3 mjesec ima sve manju i manju potporu za svoje politike. U ovom trenutku ne odobrava ih 62 posto građana, odobrava njih 26 posto dok ne zna njih 12 posto.

Sreća za Plenkovićev kabinet je da većina birača misli kako će vlada odraditi mandat do kraja ili do 2020. To misli njih 71 posto, protivi se njih 19 posto, a ne zna njih 10 posto. Zanimljivo, birači svih stranka većinom misle da će vlada opstati. Osim 88 posto HDZ-ovih, tu je i 71 posto SDP-ovih birača, 75 posto birača Živog zida te 71 posto birača Mosta.