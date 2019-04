Živi zid o IGP-u: Ili revizija ugovora, ili napuštamo EU koja parazitira nad ovim poštenim narodom

Vodstvo Živog zida u četvrtak je zatražilo proglašenje isključivog gospodarskog pojasa (IGP) na Jadranskom moru, ističući da Hrvatska ima pravo taj pojas proglasiti na prostoru oko 24.000 četvornih kilometra.

Podsjetio je da je Hrvatska 2003 proglasila Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas (ZERP) na Jadranu, ali se on nikad nije primjenjivao, pa je hrvatska riba postala plijen za koji se bore velike kompanije koje se bave poljoprivredom i trgovinom. "To je tragedija kojoj danas svjedočimo", istaknuo je.

Nositelj izborne liste Živog zida Tihomir Lukanić najavio je da će se predstavnici te stranke u Europskom parlamentu beskompromisno boriti za interese hrvatskih ribara i poljoprivrednika. "Jadransko more je hrvatsko more, a ne more Europske unije i Europske komisije. To je more koje moramo štiti po svaku cijenu", poručio je Lukanić te oštro kritizirao politiku Europske komisije.

Europska komisija je tiha okupatorska sila i nešto najgore što nam se dešava

"Ova tiha okupatorska i birokratska sila iz Bruxellesa, Europska komisija, je nešto najgore što nam se dešava, gdje netko u tišini upravlja našim prostorima, našim kvotama i određuje našim ribarima što smiju, a što ne smiju", naglasio je i nedopustivim ocijenio "na takav način savijati kičmu i klanjati se ispred nekakvih mogula na međunarodnoj sceni i prodavati svoje budzašto".