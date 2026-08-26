Žitelji Španskog u strahu zbog razbojnika: Opljačkao dvije trgovine u pet minuta?

Žitelji zagrebačkog naselja Španskog ostali su uznemireni razbojništvom koje se dogodilo u trgovini na Trgu Ivana Kukuljevića. U kvartovskim grupama na društvenim mrežama odmah su se proširile vijesti da razbojnik prijeti nožem.

PU zagrebačka oglasila se o ovom incidentu, navodeći da je u utorak oko 20.45 "nepoznati počinitelj uz prijetnju oštrog predmeta počinio razbojništvo nad 23-godišnjom zaposlenicom te otuđio novac".

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No, zanimljivo, zagrebačka je policija izvijestila o razbojništvu koje se pet minuta ranije dogodilo nekoliko stotina metara dalje, u trgovini u Ulici Vilima Korajca.

"Nepoznati je počinitelj uz prijetnju oštrog predmeta počinio razbojništvo nad 26-godišnjom zaposlenicom, državljankom Nepala i strancem s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj te otuđio novac i pobjegao", navela je policija.

U oba slučaja, svota ukradenog novca nije utvrđena. No, sudeći po opisu i lokaciji razbojstava, nije isključena mogućnost da ih je počinila ista osoba. Policija navodi kako je kriminalističko istraživanje u tijeku, pa bi odgovor i na to pitanje trebao biti poznat po završetku istrage.