Žinić ima pravo na stambeno zbrinjavanje ako vrati novac za kuću u Marinbrodu

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić nije više na čelu županijskog HDZ-a, ali jest na čelu županije. Novinare je danas izbjegavao, a Središnji ured za obnovu na upit N1 odgovorio je da Žinić može ostvariti uvjete za stambeno zbrinjavanje ako državi vrati novac za obnovu njegove obiteljske kuće u Martinbrodu. Što to znači kad je riječ o korištenju državne kuće u Glini i stana u Zagrebu, iz priopćenja nije jasno

Unatoč lažima u imovinskoj kartici da je vlasnik kuće koja je u rukama Republike Hrvatske, prešućivanju vlasništva u kući u Marinbrodu koju je država obnovila, ali i muljaža sa stanom u Zagrebu, koštala ga je buduće kandidature od strane HDZ-a, no istražnog epiloga nema pa je on župan i dalje – štiti ga tzv. “lex šerif”.

Župan Sisačko-moslavački, Ivo Žinić, opterećen nekretninskim aferama, čini se, danas nije imao puno posla jer je iz državne kuće u kojoj živi na radno mjesto krenuo tek iza 11 sati, bježeći pri tome od novinara. Prvi je to radni dan otkako nije na čelu HDZ-ove županijske organizacije, ali i dalje je – župan, piše N1 .

“Ove situacije koje se događaju su iznimke, one nisu dobre. Onaj tko je demokratski izabran, uvijek može dati ostavku. Nije često, ali se može”, komentirao je premijer Andrej Plenković.



Nije jasno što sa stanom u Zagrebu i kućom u Glini



Novi vrhunac ove priče stiže iz Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, koje u odgovoru N1 tvrdi da Žinić može ostvariti uvjet za stambeno zbrinjavanje ako vrati 90.980,05 kuna Republici Hrvatskoj, koje su uložene u obnovu njegove obiteljske kuće u Marinbrodu. Što to znači kad je riječ o kući u Glini i stanu u Zagrebu, za sada ostaje nejasno. .

Žinićev stranački kolega, inače gradonačelnik Gline, Stjepan Kostanjević, u razgovoru za N1 toliko se zbunio da je u manje od jedne minute izrekao proturječne tvrdnje – Od “nismo se čuli – do “jučer sam sa Žinićem razgovarao”.



“HDZ čisti obraz stranke, ali ne rješava cijeli problem”



Milorad Pupovac HDZ-ov manevar da Žinića makne sa svojih stranačkih funkcija ocjenjuje moralnim činom, ali postoji i ostatak te priče jer HDZ micanjem spornih likova – čisti obraz stranke, ali ne rješava cijeli problem. “Institucionalni je problem gdje Žinić nije sam. To je naslijeđe gdje se generira da je obrazac način ponašanja kakav u normalnim društvima nije dopušten”, rekao je.



Dalija Orešković, pak, ne vjeruje HDZ-ovcima kada tvrde da nisu znali za Žinićevu imovinu. “HDZ ima 250.000 članova plus obitelj. Oni su zaposjeli sva državna tijela i to im daje priliku za pljačku. I zato svi koji vide, a vide svi i o tome šute i za stan i za ovu nekretninu koja je oteta. A da to ljudi iz stranke nisu znali, jesu, ali su o tome šutjeli”, komentirala je saborska zastupnica.



Na funkciji župana do svibnja



Ivo Žinić na funkciji župana bit će do lokalnih izbora u svibnju, a građani se dijele na one koji ne žele komentirati tu situaciju i one koji župana hvale.

“Župan je bio s mojim suprugom u ratu, on mu je bio zapovjednik. Digla se hajka, možda je kriv, ali ne vjerujem jer je divna osoba”, kaže za N1 gospođa Katica iz Gline.

“Valjda će nam vrijeme ići na ruku u budućnosti. Moramo se nadati, jer ako se ne nadamo, onda nemamo što ni očekivati”, govori gospođa Nataša.

A nadaju se obnovi, prije toga i projektnoj dokumentaciji koju će voditi, među ostalima – u iduća tri i pol mjeseca – Ivo Žinić.