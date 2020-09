Žganjer o aferi Janaf: Premijer bi trebao znati

'Ovdje se često postavlja pitanje je li to premijer znao ili nije. Ja mislim da premijer treba znati ukoliko se radi o rezultatima posebnih dokaznih tajnih mjera iz kojih proizlazi', komentirao je aferu Janaf bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer

'Pokušao bih pojasniti, ovdje se često postavlja pitanje je li to premijer znao ili nije. Ja mislim da premijer treba znati ukoliko se radi o rezultatima posebnih dokaznih tajnih mjera iz kojih proizlazi. Sad ću hipotetski postaviti , da je pet ministara u jednoj kriminalnoj, garavoj zoni. Onda bih ja recimo kao glavni državni odvjetnik izvijestio premijera jer se po mom sudu radi o jednoj vrlo ozbiljnoj stvari za stabilnost vlade, time za vjerodostojnost države i, ako hoćete, u kranjoj konzekvenci, posrijedi je pitanje nacionalne sigurnosti. Ali primarno vjerodostojnost države unutar same sebe', komentirao je bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer za RTL Danas .

Dodao je kako za poduzimanje posebnih dokaznih radnji zna najprije sudac istrage koji izdaje nalog da se provedu posebne dokazne radnje, a kojih ima, kako je rekao, šest, sedam.

'Te radnje provodi policija. Tko u policiji? Da malo mudrujem, postoji jedna služba za posebne kriminalističke poslove koja je u sastavu Uprave kriminalističke policije, koja provodi te dokazne radnje.', objasnio je Žganjer dodavši kako ne zna koliko ljudi radi u toj službi na tim dokaznim radnjama.

'Ako je posrijedi tajna pratnja, onda za takvo nešto znaju i ljudi koji faktički provode tu tajnu pratnju i snimanje određene osobe. O tome zapravo nešto sigurno znaju i tehničari koji ozvučavaju prostor - stanove, vozila... Naravno da zna i USKOK jer on je taj koji je predložio sucu istrage da se počnu poduzimati posebne dokazne radnje. Tko u USKOK-u? Zamjenik koji je zadužen za taj predmet i ravnatelj USKOK-a, a vrlo, vrlo vjerojatno i glavni državni odvjetnik kojega će ravnatelj USKOK-a u iole ozbiljnijim slučajevima izvijestiti o činjenici da se poduzimaju posebne dokazne radnje protiv te i te osobe, zbog sumnje da je počinila to i to', objasnio je proces Žganjer za RTL Danas.