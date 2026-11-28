Od subote, 28. studenoga do četvrtka, 7. siječnja, ovisno o procjeni policije, moguće su obustave tramvajskog prometa između Trga bana Josipa Jelačića i Glavnog kolodvora , petkom, subotom, nedjeljom i blagdanima od 18 do 23 sata. U tom slučaju linije 6 i 13 mijenjaju trase.

Zbog početka Adventa u Zagrebu na snagu stupa posebna regulacija javnog prijevoza , zbog čega je ZET obavijestio putnike o izmjenama na tramvajskim i autobusnim linijama.

Izmjene na Gornjem gradu

Od ponedjeljka, 23. studenoga do subote, 9. siječnja autobusna linija 150 (Tuškanac garaža – Gornji grad – Trg bana Josipa Jelačića) će svakog dana od 7 do 17 sati prometovati kružnom trasom: Trg bana Josipa Jelačića – Ilica – Mesnička ulica – Ulica Tituša Brezovačkog – Ulica Antuna G. Matoša – Katarinin trg – Ulica Jurja Habdelića – Opatička ulica – Ilirski trg – Ulica Pavla Radića – Trg bana Josipa Jelačića.



Stajališta Kamenita vrata, Muzej grada Zagreba i Markov trg u smjeru Tuškanca, u tom razdoblju neće biti u funkciji, dok će biti uspostavljena stajališta Radićeva 1 i Streljačka. Ovisno o procjeni policije, moguće je skraćenje, pa čak i obustava linije.



Promjene na prigradskim linijama

Nisu to jedine promjene. Zbog radova u Ulici dr. Luje Naletilića, u subotu, 28. studenoga od 8 do 17 sati, autobusne linije 159 (Savski most – Strmec Odranski), 160 (Savski most – Lipnica – Havidić Selo), 163 (Savski most – Donji Trpuci – Gornji Trpuci) i 315 (Savski most – Lukavec), prometovat će djelomično izmijenjenim trasama od terminala Savski most prema svojim odredištima. U smjeru Savskog mosta linije će prometovati svojim uobičajenim trasama.

Linije 159, 160 i 163: Savski most – Remetinečka cesta – Karlovačka cesta – Brezovička cesta – Ulica Baščanske ploče – Ulica Zlatarova zlata – Ulica dr. Luje Naletilića te dalje redovnim trasama.

Autobusna stajališta Naletilićeva i Zlatareva zlata u Ulici dr. Luje Naletilića, u smjeru juga, neće biti u funkciji, a na izmijenjenom dijelu trase autobusne linije koristit će usputna stajališta.

Linija 315: Savski most – Remetinečka cesta – Karlovačka cesta – Brezovička cesta – Ulica Baščanske ploče – Ulica Zlatarova zlata – Sisačka cesta te dalje redovnom trasom.

Na izmijenjenom dijelu trase linije 315 koristit će isključivo autobusno stajalište Naletilićeva na Karlovačkoj cesti, u smjeru Lukavca.