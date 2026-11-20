Istraživanje o uznemiravanju i nasilju nad ženama i djevojkama u zagrebačkom javnom prijevozu, provedeno od ožujka do studenoga ove godine na prigodnom uzorku od 5671 ispitanika , među kojima su približno tri četvrtine bile žene, naručilo je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, a provele su ga istraživačice Ines Sučić, Ivana Radačić, Anja Wertag i Marija Antić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

Najčešći oblici uznemiravanja uključuju zurenje, narušavanje osobnog prostora, neželjeno dodirivanje i seksualizirane komentare , a zabilježeni su i drugi oblici uznemiravanja i nasilja.

Rezultati pokazuju da su posebno ranjive mlade žene. Polovica ispitanica koje su tijekom života doživjele uznemiravanje ili nasilje navela je da im se prvi takav incident dogodio dok su bile maloljetne, a više od dvije trećine žena navelo je da je takvo iskustvo imalo više puta.

Nalazi istraživanja pokazuju da su iskustva uznemiravanja i nasilja u javnom prijevozu relativno česta, bilo da je riječ o osobnom iskustvu žena ili svjedočenju takvim događajima.

U polovici slučajeva zabilježenih u posljednjih godinu dana žene su procijenile da su drugi putnici primijetili što se događa, ali nisu reagirali. Vrlo mali broj ispitanica događaj je prijavio službenoj osobi.

Takva iskustva utječu i na njihove navike korištenja javnog prijevoza te na osjećaj sigurnosti tijekom putovanja.

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec istaknula je da istraživanje predstavljaju uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, te da će nalazi poslužiti kao podloga za niz aktivnosti koje će ZET i Grad Zagreb provoditi tijekom 2027. i 2028. godine kako bi unaprijedili sigurnost putnica.

Najavila je da će aktivnosti obuhvatiti provođenje kampanje osvještavanja o tom problemu, uvođenje novog sustava prijave uznemiravanja u ZET-u te edukacije svih zaposlenika ZET-a. Mjere će obuhvatiti i sigurnost vozila, videonadzor te osvijetljenost vozila, stajališta i okretišta.

Dolenec je istaknula da je tema sigurnosti u javnom prijevozu, koja se odnosi i na vozačice i vozače, jako važna da bi imali veći broj putnika, što je strateški cilj Grada.

Potpredsjednica zagrebačke Gradske skupštine Marina Ivandić rekla je da se istraživanjem želio steći bolji uvid u pojavu uznemiravanja i nasilja nad ženama u javnom prijevozu.

Nalazi su potvrdili pretpostavku da problem postoji, da su mu izložene mahom mlađe žene te da posljedice uključuju traumatizaciju i izbjegavanje korištenja javnog prijevoza, rekla je Ivandić, dodajući da se rezultati podudaraju s nalazima sličnih istraživanja u drugim europskim i svjetskim gradovima.

Iako uzorak nije reprezentativan, njegov opseg i velik odaziv pokazuju važnost teme za građanke, dodala je Ivandić, istaknuvši da Grad želi njihova iskustva pretvoriti u konkretne mjere za poboljšanje sigurnosti u javnom prijevozu.

Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović istaknuo je da je sigurnost putnika jedan od prioriteta tvrtke. Rekao je da je dio aktivnosti već u tijeku te da modernizacija javnog prijevoza omogućuje i bolji nadzor i bolju analizu podataka te reagiranje.