Tri dana uoči službenog otvorenja zagrebačkog Adventa na Trgu bana Josipa Jelačića sve je spremno za početak blagdanske manifestacije. Dok dio adventskih lokacija svoja vrata otvara već ove srijede, Zagrepčane i njihove goste tijekom idućih šest tjedana očekuju klizanje na Tomislavcu, koncerti, novi sadržaji za djecu i bogata gastronomska ponuda, o čijim se cijenama već naveliko raspravlja

Zagreb polako poprima blagdanski izgled, a da je sve spremno za početak jedne od najposjećenijih manifestacija u glavnom gradu, pokazuju i najnovije fotografije s Trga bana Josipa Jelačića, Zrinjevca i Strossmayerova trga Ovogodišnji Advent službeno počinje u subotu 28. studenoga, tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće na Trgu bana Josipa Jelačića, nakon čega slijedi svečano otvorenje ostalih lokacija. Program će trajati do 7. siječnja 2027. godine.

Advent se širi gradom, stižu i novi sadržaji Uz dobro poznate lokacije poput Trga bana Jelačića, Europskog trga, Zrinjevca, Trga kralja Tomislava i Kvaternikova trga, blagdanskih sadržaja neće nedostajati ni na Gornjem gradu. Na Tomislavac se vraća Ledeni park, ove godine inspiriran Orašarom, a među novitetima su program LumiLicious na Mažuranićevu trgu, namijenjen najmlađima, te The Magic Within na Marulićevu trgu. Posebno blagdansko uređenje najavljeno je i ispred Hrvatskog narodnog kazališta te Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Advent ni ove godine neće biti ograničen samo na središte grada. Programi su najavljeni i na Trešnjevci, u Dubravi, Sesvetama, Novom Zagrebu, Stenjevcu, Podsusedu i Vrapču te na području Podsljemena i Brezovice.

Zagreb: Sve je spremno za advent na Trgu bana Josipa Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL







+7 Zagreb: Sve je spremno za advent na Trgu bana Josipa Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL

Od pohane sarme do bunceka u krafni Kobasicama, fritulama i kuhanom vinu ove će se godine pridružiti niz neobičnih kombinacija. Na Fuliranju će se tako moći kušati pohana sarma, pašticada u sendviču, burger inspiriran carbonarom te velike fritule punjene browniejem i Lino Ladom. Svoje kreacije predstavili su i poznati chefovi Ivan Pažanin, Mario Mihelj, Mate Janković i Juraj Klepić. Osim hrane, posjetitelje Fuliranja očekuju glazbeni nastupi, besplatne kulinarske radionice, retro vrtuljak i sadržaji za djecu. Na Gornjem gradu među zanimljivijim novitetima ističu se buncek poslužen u krafni, punjeni krumpir s kiselim zeljem i hrenom, berlinski kebab te suvremene interpretacije tradicionalnih dubrovačkih specijaliteta. Istočni dio Strossmayerova šetališta prvi će put biti posvećen isključivo slasticama, među kojima će se naći germknedle s Raffaello i Ferrero kremama, cimet rolice, palačinke i različite verzije fritula.

Zagreb: Zrinjevac i Strossmayerov trg spremni su za početak adventa Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL







+10 Zagreb: Zrinjevac i Strossmayerov trg spremni su za početak adventa Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL