Tri dana uoči službenog otvorenja zagrebačkog Adventa na Trgu bana Josipa Jelačića sve je spremno za početak blagdanske manifestacije. Dok dio adventskih lokacija svoja vrata otvara već ove srijede, Zagrepčane i njihove goste tijekom idućih šest tjedana očekuju klizanje na Tomislavcu, koncerti, novi sadržaji za djecu i bogata gastronomska ponuda, o čijim se cijenama već naveliko raspravlja
Zagreb polako poprima blagdanski izgled, a da je sve spremno za početak jedne od najposjećenijih manifestacija u glavnom gradu, pokazuju i najnovije fotografije s Trga bana Josipa Jelačića, Zrinjevca i Strossmayerova trga
Ovogodišnji Advent službeno počinje u subotu 28. studenoga, tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće na Trgu bana Josipa Jelačića, nakon čega slijedi svečano otvorenje ostalih lokacija. Program će trajati do 7. siječnja 2027. godine.
Advent se širi gradom, stižu i novi sadržaji
Uz dobro poznate lokacije poput Trga bana Jelačića, Europskog trga, Zrinjevca, Trga kralja Tomislava i Kvaternikova trga, blagdanskih sadržaja neće nedostajati ni na Gornjem gradu. Na Tomislavac se vraća Ledeni park, ove godine inspiriran Orašarom, a među novitetima su program LumiLicious na Mažuranićevu trgu, namijenjen najmlađima, te The Magic Within na Marulićevu trgu.
Posebno blagdansko uređenje najavljeno je i ispred Hrvatskog narodnog kazališta te Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Advent ni ove godine neće biti ograničen samo na središte grada. Programi su najavljeni i na Trešnjevci, u Dubravi, Sesvetama, Novom Zagrebu, Stenjevcu, Podsusedu i Vrapču te na području Podsljemena i Brezovice.
Od pohane sarme do bunceka u krafni
Kobasicama, fritulama i kuhanom vinu ove će se godine pridružiti niz neobičnih kombinacija. Na Fuliranju će se tako moći kušati pohana sarma, pašticada u sendviču, burger inspiriran carbonarom te velike fritule punjene browniejem i Lino Ladom.
Svoje kreacije predstavili su i poznati chefovi Ivan Pažanin, Mario Mihelj, Mate Janković i Juraj Klepić. Osim hrane, posjetitelje Fuliranja očekuju glazbeni nastupi, besplatne kulinarske radionice, retro vrtuljak i sadržaji za djecu.
Na Gornjem gradu među zanimljivijim novitetima ističu se buncek poslužen u krafni, punjeni krumpir s kiselim zeljem i hrenom, berlinski kebab te suvremene interpretacije tradicionalnih dubrovačkih specijaliteta. Istočni dio Strossmayerova šetališta prvi će put biti posvećen isključivo slasticama, među kojima će se naći germknedle s Raffaello i Ferrero kremama, cimet rolice, palačinke i različite verzije fritula.
Fritule i do deset eura, koliko će stajati kuhano vino?
Još prije službenog otvorenja Adventa pozornost javnosti privukle su cijene na ugostiteljskim kućicama. Kako smo već pisali, prema jednom od fotografiranih adventskih cjenika porcija klasičnih fritula sa šećerom u prahu stoji pet eura, dok za verziju s dubajskom čokoladom i komadićima pistacija treba izdvojiti deset eura.
Četveročlana obitelj tako bi samo za četiri porcije dubajskih fritula trebala izdvojiti 40 eura, bez pića i drugih zalogaja. Za razliku od Pule, Osijeka i Splita, koji su ove godine ograničili cijene dijela osnovne adventske gastronomske ponude, Zagreb nije uveo takvu mjeru na razini cijele manifestacije.
No organizatori Adventa na Gornjem gradu u dogovoru s ugostiteljima ograničili su najvišu cijenu kuhanog vina na 3,50 eura. Za usporedbu, klasične fritule u Puli i Osijeku smiju stajati najviše tri eura, a u Splitu četiri eura. Ta se ograničenja odnose na osnovnu ponudu, dok se specijaliteti s dodatnim sastojcima mogu prodavati po višim cijenama.
ZET već uveo izmjene u prometu
Zbog održavanja Adventa na snazi su i privremene izmjene u javnom prijevozu.
Autobusna linija 150, koja povezuje garažu Tuškanac, Gornji grad i Trg bana Josipa Jelačića, od 23. studenoga do 9. siječnja svakodnevno od 7 do 17 sati prometuje izmijenjenom kružnom trasom.
U tom razdoblju stajališta Kamenita vrata, Muzej grada Zagreba i Markov trg u smjeru Tuškanca nisu u funkciji. Nakon 17 sati autobusi prometuju skraćenom trasom između garaže Tuškanac i Ilirskog trga.
Detaljan raspored adventskih događanja i informacije o pojedinim lokacijama dostupni su na službenoj stranici Adventa Zagreb.